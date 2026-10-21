San Gimignano, riapre il camminamento di via Santo Stefano

Il camminamento di via Santo Stefano fino a Porta alle Fonti torna a disposizione di cittadini e visitatori dopo un intervento di consolidamento e riqualificazione che ha interessato il tratto pedonale e l’illuminazione pubblica. La riapertura è fissata per sabato 24 ottobre alle ore 9.15, con il taglio del nastro alla presenza del sindaco Andrea Marrucci, della giunta comunale e di rappresentanti della Regione Toscana. Il ritrovo è previsto in via Santo Stefano, alla confluenza con il camminamento delle Mura, sotto l’orto dell’ex carcere di San Domenico in pieno centro storico.

L’intervento di consolidamento e riqualificazione si è reso necessario dopo gli eccezionali eventi meteorologici del novembre 2019 che provocarono un movimento franoso con il cedimento del camminamento e la conseguente chiusura al transito pedonale del percorso che unisce il complesso dell’ex convento e carcere di San Domenico con l’area delle Fonti medievali. I lavori hanno compreso la messa in sicurezza, il consolidamento e la sistemazione del tratto pedonale e della sua pavimentazione, a cui hanno fatto seguito la regimazione delle acque meteoriche, il restauro della scala di collegamento, la realizzazione del nuovo parapetto, il rifacimento dell’illuminazione pubblica e il posizionamento di nuove panchine e di una fontanella di acqua pubblica. L’investimento complessivo ammonta a circa 664mila euro ed è stato sostenuto da circa 149mila euro assegnati a San Gimignano dalla Regione Toscana attraverso il bando ‘Interventi di sostegno per le città murate e le fortificazioni della Toscana’ e da circa 515mila euro in arrivo dai fondi stanziati dalla Protezione Civile e dalla Regione Toscana per gli eventi meteorologici avversi verificatisi sul territorio toscano nel 2019.

“La riapertura al pubblico del camminamento di via Santo Stefano – afferma il sindaco di San Gimignano, Andrea Marrucci – segna un altro passo nella nostra azione di cura del patrimonio pubblico e restituisce alla comunità un luogo del cuore e ai visitatori un percorso suggestivo nel cuore del centro storico Patrimonio dell’Umanità, meno battuto e noto ma non di minor fascino. L’intervento è stato realizzato dopo i danni del maltempo che nel novembre 2019 segnarono profondamente il nostro territorio e il nostro patrimonio. È stato lungo, difficile e complesso, ma non ha gravato sulle casse comunali, grazie alla capacità dell’amministrazione di intercettare risorse esterne e alla costante collaborazione con i settori della Difesa del Suolo della Regione Toscana, della Protezione Civile e con la Soprintendenza. La riapertura di questo tratto pedonale nella giornata di sabato 24 ottobre ha anche un valore aggiunto, perché subito dopo presenteremo alla città ‘ExCelle’, il progetto di rigenerazione urbana dell’ex convento ed ex carcere di San Domenico con, a seguire, le visite al cantiere ancora in corso, che abbiamo riservato ai nostri concittadini, su prenotazione, per conoscere da vicino uno dei più importanti interventi di trasformazione urbana e culturale nel cuore del nostro centro storico”.