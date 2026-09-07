Siena, apre al pubblico il Ninfeo Caccialupi

Sabato 19 settembre 2026, l’Associazione La Diana Siena, in collaborazione
con Asp Città di Siena, aprirà al pubblico il Ninfeo Caccialupi nei seguenti orari:
dalle 10:30 alle 17:30.
L’ingresso è in Via Pier Andrea Mattioli 23 (Siena, interno di Porta Tufi).
Si tratta di una fonte unica, risalente al tardo Rinascimento e decorata con
mosaici di conchiglie fossili e concrezioni calcaree.
I volontari de La Diana accompagneranno i visitatori alla scoperta del Ninfeo e
del suo bottino.
Alle 10:00 si terranno i saluti del presidente di Asp Città di Siena Dott. Guido
Pratesi e della presidente dell’Associazione La Diana Arch. Maria Elena Di
Trolio. Seguirà l’intervento dell’artista Pierluigi Olla.
La visita è su prenotazione obbligatoria ed è a numero chiuso al fine di tutelare
il sito.
La prenotazione può avvenire tramite il link:
Prenotazione Ninfeo