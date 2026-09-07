La Cappella di Piazza del Campo si illumina di blu per la Giornata della Fibrosi Cistica

Il Comune di Siena ha accolto una nuova richiesta di illuminazione di monumenti cittadini per sensibilizzare la cittadinanza su particolari tematiche. Domani sera, martedì 8 settembre, la Cappella di Piazza del Campo si illuminerà di blu su richiesta della Lega Italiana Fibrosi Cistica per la Giornata Mondiale della Fibrosi Cistica.

Come ogni anno, l’8 settembre si celebra questo un momento per promuovere la conoscenza della malattia genetica grave più diffusa in Italia. La fibrosi cistica è considerata la malattia “invisibile”, in quanto non si manifesta sull’aspetto fisico visibile, ma danneggia progressivamente l’apparato respiratorio e quello digerente. Per questo motivo promuovere la conoscenza della malattia è fondamentale per poter abbattere quelle barriere sociali con cui le persone con fibrosi cistica si scontrano quotidianamente. Il primo passo per sconfiggere una malattia è conoscerla.

L’iniziativa rientra nella campagna di sensibilizzazione pubblica su determinate patologie o tematiche, promossa dall’amministrazione comunale di Siena.