“Danza in corsia”, la bellezza torna alle Scotte

Ripartono alle Scotte gli appuntamenti con “Danza in corsia”, il progetto di welfare culturale e umanizzazione delle cure nato dalla sinergia tra l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese e la Compagnia Balletto di Siena, diretta dal Maestro Marco Batti. L’iniziativa, che vuole promuovere il benessere emotivo e il sollievo dei pazienti attraverso l’arte della danza, è giunta alla sua quarta edizione sostenuta dal protocollo d’intesa siglato tra la direzione dell’Aou Senese e la Compagnia nel 2025. I primi ballerini Chiara Gagliardo, Giuseppe Giacalone, Filippo Del Sal e Matilde Campesi tornano così ad esibirsi negli spazi ospedalieri con due nuovi appuntamenti: il primo si è svolto il 6 ottobre, il secondo si tiene il 5 novembre 2026 (alle ore 11) nell’atrio che separa i reparti di Chirurgia Toracica, Malattie dell’Apparato respiratorio e l’Immunoterapia oncologica, situati al piano 3 del lotto 1. Le esibizioni portano momenti di grazia e leggerezza tra corsie, sale d’attesa e reparti di degenza, riaffermando il valore fondamentale dell’arte e della cultura come sostegno integrativo nel percorso di umanizzazione delle cure, principio al centro di molti progetti dell’AOUS.