San Giobbe Basket, prima vittoria in campionato: Avellino battuta 80-71

Scandone Avellino – Umana San Giobbe Basket 71-80 (16-20; 16-22; 21-16; 18-22)

Avellino

Vedovato 10, Vecerina 14, Farias, Carullo C., Frattoni 13, Jackson 6, Carullo A., Maresca 11, Voltolini, Stefanini 9, Verazzo 8, Donda; Capo All. Dell’Imperio

San Giobbe

Natale 8, Bertocco 6, Favaretto 11, Bonivento, Candotto 7, Berra 10, Querci 5, Raffaelli 8, Rasio 13, Zucca 6, Macrì 6; Capo All. Di Lorenzo

Arbitri: Marzo, Schena, Serse

Buon avvio da parte della San Giobbe che trova il primo canestro con la tripla di Berra. Avellino replica, ma i Bulls tengono il pallino del gioco e il vantaggio fino a oltre la metà del tempino. I campani provano il break, recuperano e operano il sorpasso ai quattro minuti dalla sirena, Zucca è però bravo a leggere un paio di situazioni e cambiare nuovamente l’inerzia. Il finale è comunque punto a punto prima della firma di Favaretto che chiude il quarto 16-20. Inizio prepotente per i biancorossi spinti ancora da Favaretto e da Querci. La San Giobbe imbriglia i padroni di casa che si innervosiscono e fanno schizzare verso l’alto il numero di falli complessivi. Poche distrazioni per i lacustri che a due minuti dall’intervallo sono avanti 27-40. Tamponano leggermente gli irpini: la San Giobbe archivia il primo tempo 32-42.

Al rientro in campo Avellino spinge forte sull’acceleratore. Rasio prova a metterci una pezza, ma i campani dimezzano dopo nemmeno due minuti di gioco. Il parziale di 8-3 costringe Di Lorenzo a chiamare tempo. Si desta dal torpore la formazione ospite con capitan Raffaelli che scuote i suoi e fa partire un avvincente botta e risposta. Avellino vuole tornare a galla, i Bulls chiaramente l’opposto e nonostante gli irpini si avvicinino fino al meno due è Rasio a fissare 53-58. Avellino prova ancora ad alzare il ritmo, i giovani biancorossi accettano e rispondono aumentando il margine. Natale, Favaretto e Macrì in sequenza dilatano sul 55-65 dopo due giri di lancetta. La Scandone chiama tempo. Altro break dei locali che danno il tutto per tutto e trovano sei punti in rapida successione. Emerge la pazienza dei Bulls che trovano i Candotto il solito tuttofare tra difesa e attacco. Del numero tredici in maglia rossa i cinque punti che a un minuto e cinquantasette dall’ultima sirena dicono 67-76. Di fatto scorrono i titoli di coda, la San Giobbe sbanca il Pala Del Mauro 71-80 e ottiene la prima vittoria in campionato.