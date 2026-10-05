Welcome Day per i medici in formazione specialistica

Un’accoglienza che non si esaurisce nel primo giorno, ma che vuole accompagnare i medici in formazione lungo tutto il loro percorso di crescita professionale e personale.

È questo il significato del Welcome Day delle Scuole di Specializzazione dell’area medico-scientifica, in programma lunedì 23 novembre, alle ore 14.30, nell’Aula Magna del centro didattico Le Scotte.

L’iniziativa nasce dalla volontà dell’Università di Siena e dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese di dedicare una particolare attenzione ai giovani medici che intraprendono il percorso della formazione specialistica, riconoscendone il ruolo fondamentale all’interno della comunità universitaria e ospedaliera.

«Accogliere i nuovi medici in formazione significa innanzitutto farli sentire parte di una comunità – sottolinea il Rettore dell’Università di Siena, Roberto Di Pietra –. Il percorso di specializzazione rappresenta una fase fondamentale della crescita professionale e personale e richiede formazione di qualità, confronto e attenzione alle persone. Per questo vogliamo che ogni specializzando trovi nell’Università un luogo nel quale acquisire competenze, sviluppare le proprie aspirazioni e sentirsi accompagnato nel costruire il proprio futuro professionale».

Il Welcome Day vuole quindi essere l’inizio di un percorso nel quale formazione, esperienza sul campo, confronto e appartenenza possano procedere insieme. L’obiettivo è creare fin dall’inizio le condizioni perché ogni giovane medico possa sentirsi accolto, conoscere i propri riferimenti, comprendere opportunità e responsabilità del proprio ruolo e costruire progressivamente la propria esperienza professionale all’interno della comunità senese.

«La formazione specialistica è parte integrante della mission dell’Aou Senese – aggiunge il Direttore Generale AOUS, Antonio Barretta –. I medici in formazione vivono quotidianamente la realtà assistenziale delle Scotte e contribuiscono, insieme ai professionisti, alla crescita della nostra comunità. L’accoglienza è quindi il primo passo di un percorso che deve garantire attenzione, ascolto, formazione e progressiva assunzione di responsabilità, sempre nel segno della qualità e del miglioramento continuo in medicina».

Il Welcome Day rappresenta quindi un primo momento di incontro e conoscenza, ma soprattutto l’occasione per presentare ai medici in formazione il contesto nel quale si svilupperà il loro percorso, fornendo informazioni, strumenti e riferimenti utili per vivere pienamente l’esperienza formativa a Siena.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali del Rettore Roberto Di Pietra e della Direttrice Generale dell’Università di Siena, Beatrice Sassi, del Direttore Generale Antonio Barretta e della Direttrice Sanitaria Maria De Marco dell’Aou Senese e del Delegato alla Sanità, Bruno Frediani. Seguirà il benvenuto ai neospecializzandi, per sottolineare fin dall’ingresso nella comunità universitaria e assistenziale l’importanza che viene attribuita alla loro formazione e alla loro partecipazione. Particolare attenzione sarà dedicata alla conoscenza dell’organizzazione e degli strumenti che accompagneranno i medici durante gli anni della specializzazione. La professoressa Monica Bocchia illustrerà l’organizzazione delle Scuole di Specializzazione, mentre la dottoressa Maria De Marco presenterà i contenuti dell’accordo tra Università di Siena e Aou Senese in materia di specializzandi. Gli aspetti amministrativi saranno approfonditi dalla dottoressa Alessandra Pistone, mentre la dottoressa Donatella Parrini illustrerà il funzionamento del libretto elettronico. Un momento specifico sarà inoltre dedicato ai diritti e doveri degli specializzandi e al ruolo dell’Osservatorio regionale, con gli interventi della dottoressa Anna Laura Di Grazia e della professoressa Elena Bargagli.

Seguirà una parte dedicata al rapporto con il territorio con “Essere specializzando/a a Siena” e, infine, un momento particolarmente significativo: le testimonianze dei medici in formazione specialistica, moderate dalla professoressa Paola Piomboni, presidente della Scuola di Medicina e Scienze della Salute. La voce di chi sta già vivendo il percorso rappresenta infatti un elemento importante per favorire il confronto, la condivisione delle esperienze e la costruzione di una comunità professionale.