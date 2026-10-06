Teatro Mascagni di Chiusi, sei spettacoli per la stagione 2026/27

Sei appuntamenti dal 12 novembre al 19 marzo, con spazio anche alla danza e alla poesia.

Si apre giovedì 12 novembre la stagione 2026/2027 del Teatro Mascagni di Chiusi. Sei spettacoli accompagneranno il pubblico fino a marzo, in un programma che affianca autori del Novecento, comicità contemporanea e danza.

Giorgio Marchesi, Simonetta Solder, Pierpaolo Spollon, Roberto Latini, Franco Branciaroli, COB-Opus Ballet e Paolo Mazzarelli sono tra gli interpreti della nuova stagione, nata dalla collaborazione fra la Fondazione Orizzonti d’Arte, il Comune di Chiusi e la Fondazione Toscana Spettacolo.

Da quest’anno tornano anche gli ATUPERTU prima di ogni spettacolo. Gli incontri con gli attori di introduzione allo spettacolo saranno un appuntamento fisso da non perdere.

Il programma:

La stagione si apre giovedì 12 novembre, alle ore 21 come per tutti gli appuntamenti, con L’AMANTE, tratto dal testo di Harold Pinter. Giorgio Marchesi e Simonetta Solder sono i protagonisti dello spettacolo diretto da Veronica Cruciani e prodotto da Savà Produzioni Creative. Ad aprire il cartellone sarà dunque uno degli autori centrali del teatro del Novecento.

Martedì 8 dicembre arriva al Mascagni Pierpaolo Spollon con DILF! La paternità spiegata malissimo, scritto insieme a Matteo Monforte e diretto da Mauro Lamanna. La paternità entra in scena attraverso il racconto e l’ironia dell’attore, in una produzione firmata da Stefano Francioni Produzioni e Ventidieci.

Il nuovo anno si apre martedì 26 gennaio con ANTIGONE di Jean Anouilh, nella traduzione e per la regia di Roberto Latini, che interpreta anche il ruolo della protagonista. In scena con lui Silvia Battaglio, nei ruoli di Ismene e del Messaggero, Ilaria Drago, in quelli di Emone e delle Guardie, Manuela Kustermann, nel doppio ruolo della Nutrice e del Coro, e Francesca Mazza, che interpreta Creonte. Lo spettacolo è prodotto dal Teatro Vascello/La Fabbrica dell’Attore.

Domenica 14 febbraio Franco Branciaroli è tra i protagonisti de LA GOVERNANTE di Vitaliano Brancati, per la regia di Valerio Santoro. Con lui Roberta Caronia, in una produzione del Teatro Biondo di Palermo che porta sul palco del Mascagni un altro autore del Novecento italiano.

Sabato 6 marzo spazio alla danza con CALLAS, CALLAS, CALLAS, una coproduzione COB-Opus Ballet e Fondazione Festival La Versiliana. Le coreografie di Adriano Bolognino, Roberto Tedesco e Carlo Massari riuniscono tre sguardi artistici attorno alla figura di Maria Callas. Nove gli interpreti in scena, con le musiche di Vito Pizzo e Giuseppe Villarosa, l’editing musicale di Silvio Brambilla e il disegno luci di Giacomo Ungari.

La stagione si conclude venerdì 19 marzo con Paolo Mazzarelli in LETTERE A UN GIOVANE POETA di Rainer Maria Rilke. Mazzarelli firma l’adattamento e la regia, oltre a essere l’interprete dello spettacolo, realizzato con il sostegno della Compagnia Orsini. Una chiusura affidata alla parola e alla scrittura di Rilke.

«Con questa nuova stagione proseguiamo il lavoro fatto negli ultimi anni per portare al Mascagni interpreti e spettacoli che il pubblico abbia piacere di venire a vedere — dichiara Giannetto Marchettini, presidente della Fondazione Orizzonti d’Arte. Abbiamo costruito il programma insieme al Consiglio di Amministrazione, al Comune di Chiusi e alla Fondazione Toscana Spettacolo, cercando proposte diverse tra loro, da Spollon ai testi di Pinter, Anouilh e Brancati, fino alla danza con COB-Opus Ballet e Fondazione Festival La Versiliana. Ci interessa che chi segue da tempo la stagione trovi nuovi motivi per tornare e che anche chi frequenta meno il teatro possa scegliere uno spettacolo da cui cominciare. Ringrazio chi ha lavorato a questo cartellone e il pubblico che continua ad accompagnarci. L’appuntamento è al Mascagni, dal 12 novembre».

inizio spettacoli ore 21

campagna abbonamenti

rinnovo fino all’8 ottobre

nuovi abbonamenti dal 14 al 28 ottobre

vendita biglietti

dal 2 novembre

abbonamenti a 6 spettacoli

I settore: intero € 125, ridotto € 110, under 30 € 95

II settore: intero € 110, ridotto € 95, under 30 € 80

III settore: intero € 95, ridotto € 80, under 30 € 65

IV settore: intero € 80, ridotto € 65, under 30 € 50

loggione € 50

biglietti

I settore: intero € 25, ridotto € 22, under 30 € 19,

II settore: intero € 22, ridotto € 19, under 30 € 16

III settore: intero € 19, ridotto € 16, under 30 € 13

IV settore: intero € 16, ridotto € 13, under 30 € 10

loggione € 10

card TeatrInsieme Valdichiana Card 50% sul costo del biglietto

Carta Studente della Toscana

biglietto € 8 studenti universitari

(il posto verrà assegnato, dietro presentazione della carta, in base alla disponibilità della pianta; si consiglia l’accesso in biglietteria almeno un’ora prima dell’inizio spettacolo)

riduzioni

Soci Banca Tema Terre Etrusche di Valdichiana e Maremma, Over 65, Soci Conad, soci Unicoop Firenze, possessori della “Carta dello spettatore FTS”, possessori card “TeatrInsieme Valdichiana”

biglietteria

presso gli uffici della Fondazione Orizzonti d’Arte, martedì, mercoledì, giovedì

ore 10-13 e 15-17, lunedì e venerdì ore 10-13.

Il giorno dello spettacolo, se sabato o domenica, biglietteria direttamente in Teatro ore 11-13 e dalle ore 15 a fine evento.

Biglietti acquistabili online circuito Ciaotickets.com

Al prezzo del biglietto sarà applicato il diritto di prevendita del 10%

info

Fondazione Orizzonti d’Arte

via Porsenna, 81 – Chiusi (SI)

tel. 0578 226273 – cell. 345 93 45 475

[email protected]

[email protected]

Teatro Mascagni

via Giuseppe Garibaldi, 30 – Chiusi (SI)