Aou Senese tra i primi firmatari del Manifesto Human Care

L’Azienda ospedaliero-universitaria Senese rafforza il proprio impegno e il proprio ruolo a livello nazionale in materia di umanizzazione delle cure. L’Aou Senese ha contribuito alla redazione ed è, infatti, tra le prime aziende firmatarie del Manifesto “Human Care – il futuro della cura è umano”, documento approvato dalla stessa Aou Senese con delibera aziendale. Il Manifesto è promosso a livello nazionale da una cabina di regia di cui, oltre al Direttore Generale Antonio Barretta e la Direttrice Sanitaria Maria Francesca De Marco, fanno parte, fra gli altri, Luca Baldino, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Modena; Paolo Petralia, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e Claudio Vagnini, direttore generale dell’Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino. Il documento è già stato accolto e approvato da 25 aziende sanitarie in tutta Italia.

Il Manifesto “Human Care” rappresenta un deciso passo avanti sul tema dell’umanizzazione delle cure: dai confronti e dalle condivisioni sulle buone pratiche, con il primo protocollo sottoscritto nel 2024 da Aou Senese, AOU Modena e Asl 4 Liguria, si passa oggi a un documento programmatico applicabile in tutte le aziende sanitarie italiane che lo desiderassero. Il Manifesto si articola su 6 principi chiave e 10 impegni operativi: tra questi, figurano l’inserimento dell’umanizzazione delle cure nei documenti di governance (PIAO e atti aziendali); l’integrazione nei PDTA con indicatori dedicati e definiti, formazione continua e obbligatoria nelle competenze relazionali per tutto il personale; la co-progettazione degli ambienti sensori di cura; la valorizzazione del volontariato; l’utilizzo della tecnologia e dell’intelligenza artificiale al servizio della relazione tra strutture sanitarie e utenza; e infine la continuità ospedale-territorio. Obiettivo finale è arrivare a definire e assegnare alle strutture virtuose una vera e propria certificazione Human Care.

«Aderire e firmare il Manifesto significa riconoscere che la relazione, l’ascolto e l’empatia nei confronti dei pazienti sono determinanti strutturali di salute e atti medici a tutti gli effetti – dichiara Maria Francesca De Marco, direttrice sanitaria dell’Aou Senese -. L’esperienza con Human Care ci ha dimostrato la forza del lavoro di rete. Con questo testo mettiamo a disposizione del Servizio Sanitario Nazionale impegni concreti e indicatori misurabili trasformando l’umanizzazione delle cure da sensibilità individuale a standard organizzativo condiviso per tutti i professionisti della sanità».