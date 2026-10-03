San Gimignano: nuove risorse destinate a servizi, cultura e territorio

Nuove risorse pari a circa 733 mila euro da destinare a servizi, cultura, turismo, scuola, associazionismo. Sono quelle stanziate dal Comune di San Gimignano con la variazione al bilancio di previsione per il 2026 approvata nel consiglio comunale che si è riunito ieri, venerdì 2 ottobre con il voto favorevole del gruppo consiliare di maggioranza “Centrosinistra Civico” e quello contrario delle opposizioni.

La prima parte della variazione recepisce quella già adottata in via d’urgenza dalla giunta comunale prima di essere sottoposta alla ratifica del consiglio comunale ed è pari a circa 400mila euro. Le principali voci di entrata sono un contributo ministeriale legato alla legge 77/2006 per il sito Unesco, le risorse regionali stanziate per l’iniziativa Nidi Gratis per l’anno educativo 2026-2027 e maggiori entrate derivanti dal check point dei bus turistici in via Baccanella. Le risorse andranno a finanziare un progetto di valorizzazione culturale e turistico della città, il supporto alle famiglie per Nidi Gratis, parte delle iniziative di Accade d’Inverno con la gara per l’installazione delle luminarie e un fondo di 10mila euro a sostegno delle associazioni e degli organismi senza scopo di lucro del territorio.

La seconda parte della variazione ammonta a circa 333mila euro ed è stata sottoposta direttamente all’approvazione del consiglio comunale. Le maggiori entrate derivano soprattutto da IMU, ingressi ai musei civici, proventi da codice della strada relativi ad accessi non autorizzati alla ZTL nel centro storico, contributi pubblici e dividendi delle società partecipate. Sul fronte delle spese, gli stanziamenti principali riguardano il trasporto scolastico con conguagli per gli anni precedenti, la gestione dei musei civici e i servizi alla persona. Una quota delle risorse regionali, inoltre, consentirà di proseguire le attività del Punto Digitale Facile per avvicinare sempre più la pubblica amministrazione ai cittadini con una figura professionale loro dedicata in tema di accessibilità agli strumenti informatici.

“Con questa variazione al bilancio di previsione – affermano il sindaco Andrea Marrucci e l’assessore al bilancio Gianni Bartalini – continuiamo a destinare le risorse disponibili a servizi e interventi che hanno una ricaduta concreta sulla nostra comunità in un momento di particolare sofferenza per il bilancio comunale per le risorse impiegate nella ripartenza del cantiere della nuova scuola primaria: dal sostegno alle famiglie alla scuola, dalla cultura all’associazionismo fino alla promozione del territorio. Le maggiori disponibilità, infatti, consentono di coprire spese già programmate ma anche nuovi fabbisogni, mantenendo l’equilibrio dei conti e garantendo le risorse necessarie per servizi essenziali come il trasporto scolastico, la promozione culturale della città e più in generale per le attività dell’ente che hanno ricaduta diretta su cittadini e imprese”.