Siena, la grande fotografia internazionale con James Nachtwey

Conto alla rovescia per la 12esima edizione del Siena Awards Photo Festival, che dal 10 ottobre al 29 novembre porterà ancora una volta il mondo della fotografia internazionale a Siena e nel territorio circostante – da Sovicille a Castelnuovo Berardenga – con grandi protagonisti del fotogiornalismo, mostre diffuse, incontri e immagini provenienti da tutto il mondo. L’apertura ufficiale è in programma sabato 10 ottobre alle ore 16.30 al Teatro dei Rinnovati con la cerimonia di premiazione dei tre concorsi internazionali Siena Awards – il SIPA, Siena International Photo Awards, il Creative Photo Awards e il Drone Photo Awards – che quest’anno hanno raccolto oltre 40.000 fotografie provenienti da 163 Paesi confermando la dimensione globale raggiunta dalla manifestazione. Ad accogliere gli ospiti sarà uno spettacolo aereo in Piazza del Campo curato da Marco Boarino, direttore artistico e regista della cerimonia di inaugurazione del Siena Awards Photo Festival e degli appuntamenti previsti su tutto il territorio per affiancare le mostre fotografiche. Fra le sue esperienze più importanti, Boarino è stato il regista della cerimonia di apertura delle Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 e il direttore artistico della cerimonia di apertura di L’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026. Lo spettacolo aereo sarà replicato alle ore 20 e alle 22 ancora in Piazza del Campo come omaggio della manifestazione alla città.

Il Siena Awards Photo Festival 2026 è stato presentato questa mattina, mercoledì 7 ottobre, nella sede della Delegazione di Siena di Confindustria Toscana Sud alla presenza di numerosi partner che supportano la manifestazione e dei rappresentanti delle istituzioni coinvolte: il sindaco di Siena, Nicoletta Fabio; il vicesindaco di Castelnuovo Berardenga, Alessandro Maggi; l’assessore a turismo e cultura di Sovicille, Francesco Verzulli. Insieme a loro il fondatore e direttore artistico del Festival, Luca Venturi, e il presidente della Delegazione di Siena di Confindustria Toscana Sud, Marco Busini, che ha ribadito il supporto a questa manifestazione culturale di livello internazionale.

I grandi protagonisti del Siena Awards Photo Festival 2026. Tra i nomi più attesi dell’edizione 2026 del Siena Awards Photo Festival spicca James Nachtwey, maestro del fotogiornalismo internazionale e protagonista al Centro Culturale La Tinaia di Sovicille con la retrospettiva “Witness to Our Time – Testimone del nostro tempo”, un percorso attraverso oltre quarant’anni di guerre, crisi umanitarie, carestie, malattie e disastri ambientali. Ancora Sovicille ospiterà la mostra a cielo aperto “Fractures – Between Two Silences”, mentre il Museo del Paesaggio di Castelnuovo Berardenga accoglierà “Parallel Universes” di Uğur Gallenkuş, artista digitale turco che accosta nelle sue opere immagini di guerra, povertà e migrazioni alla quotidianità dei Paesi più privilegiati.

A Siena, l’Accademia dei Rozzi ospiterà gli scatti di Cinzia Canneri con “Women’s Bodies as Battlefields”, progetto vincitore del World Press Photo Award 2025, mentre al Museo di Storia Naturale sarà protagonista Jasper Doest con “Meet Bob”, mostra dedicata al rapporto fra uomo, natura e conservazione attraverso la storia del fenicottero Bob. Nell’Area Verde Camollia 85 saranno esposte le immagini di Pierpaolo Mittica con “Chernobyl: Memory of a Disaster” a quarant’anni dalla tragedia nucleare del 1986. A completare l’offerta culturale del Siena Awards Photo Festival saranno le esposizioni dedicate ai vincitori dei tre concorsi del Siena Awards: gli scatti del SIPA, Siena International Photo Awards saranno protagonisti all’ex Distilleria Lo Stellino; quelli del Drone Photo Awards saranno esposti al Museo di Storia Naturale, mentre i vincitori del Creative Photo Awards animeranno gli spazi del Liceo Artistico “Duccio di Buoninsegna”.

Non solo mostre. Da mercoledì 7 ottobre le Logge del Papa, nel cuore di Siena, ospiteranno la fotografia di Saher Alghorra ‘Embracing Humanity’, premiata al Siena International Photo Awards 2026 e vincitrice del Premio Pulitzer 2026 per la Breaking News Photography. L’immagine, realizzata con dimensioni 10 metri per 5 metri, è centrata sul rapporto tra una madre e il proprio bambino e sarà inserita nel grande arco centrale delle Logge, dove dialogherà con l’architettura monumentale del luogo favorendo un confronto intenso fra la storia della città e la fragilità del presente. Piazza Matteotti, invece, ospiterà un’opera dell’artista senese Daniele Zacchini che andrà ad affiancare e arricchire i pannelli dedicati alle mostre del Siena Awards Photo Festival già installati da alcuni giorni.

Anteprima del Festival con i SIPA Talks. Venerdì 9 ottobre, alla vigilia dell’apertura del Siena Awards Photo Festival, sarà possibile incontrare e ascoltare alcuni dei principali protagonisti durante i SIPA Talks in programma dalle ore 15 al Teatro dei Rinnovati. Durante l’appuntamento fotografi e fotoreporter internazionali si confronteranno sui linguaggi e sulle sfide della fotografia contemporanea e fra gli ospiti figurano Cheraine Collette, Andrew Harnik, Carol Guzy, George Steinmetz, Florian Ledoux e Jasper Doest. L’appuntamento è a ingresso libero, con posti limitati e prenotazione obbligatoria attraverso il sito del Siena Awards, www.sienawards.com/it/festival, nella sezione dedicata ai SIPA Talks.

Altre iniziative collaterali. Il programma del Siena Awards Photo Festival sarà arricchito da un ricco calendario di eventi collaterali alle mostre, fra cui spiccano incontri e conferenze con fotografi. Venerdì 16 ottobre, alle ore 21, la Sala Italo Calvino all’interno del Complesso museale Santa Maria della Scala ospiterà “Una vita da fotografo”, incontro con Massimo Sestini dedicato alle immagini e alle storie che hanno segnato la sua straordinaria carriera di fotografo fra cronaca, attualità, grandi eventi internazionali e reportage realizzati spesso in condizioni estreme. L’appuntamento è organizzato da Etruria Retail, Famila Market, Super A&O, fra i main partner del Siena Awards Photo Festival.

Sabato 17 ottobre, ancora alle ore 21 nella Sala Italo Calvino all’interno del Complesso museale Santa Maria della Scala, è in programma la conferenza del fotografo e filmmaker Pierpaolo Mittica intitolata “Chernobyl: la persistenza della memoria” e dedicata al suo lungo e intenso progetto fotografico su Chernobyl a 40 anni dal disastro nucleare dell’aprile 1986, realizzato con anni di lavoro e numerosi viaggi nelle aree contaminate dell’Ucraina e della Bielorussia. L’appuntamento conta sulla collaborazione con il Rotary Siena Est. Lo stesso progetto vede protagonista Pierpaolo Mittica all’interno del Siena Awards Photo Festival con la mostra “Chernobyl: Memory of a Disaster” nell’Area Verde Camollia 85 (in Via del Romitorio, 4) che sarà inaugurata ufficialmente domenica 18 ottobre alle ore 11 con un appuntamento realizzato da Ance Siena, Re Strutture e Scuola Edile Siena.

Gli appuntamenti collaterali in collaborazione con i partner torneranno sabato 14 novembre alle ore 21 nella Sala delle Lupe, all’interno di Palazzo Pubblico, con l’incontro “Le ali della mia libertà” che vedrà protagonista Luca Bracali e i suoi viaggi fotografici fra esplorazione, racconto e ricerca visiva attraverso immagini spettacolari realizzate in alcuni dei luoghi più remoti e affascinanti del pianeta. L’appuntamento è organizzato insieme a Safety and Privacy, fra i partner del Siena Awards Photo Festival. Il ricco programma di eventi del Siena Awards Photo Festival propone anche alcune proiezioni cinematografiche in collaborazione con il Cinema Pendola che è possibile consultare sul sito del Siena Awards Photo Festival, www.festival.sienawards.com, nella sezione Calendario eventi.

Info e social. Le mostre del Siena Awards Photo Festival saranno aperte dal 10 ottobre al 29 novembre il venerdì, dalle ore 15 alle ore 19; il sabato, la domenica e nei giorni festivi dalle ore 10 alle ore 19. Siena Awards è promosso dall’associazione culturale Art Photo Travel con la collaborazione dei Comuni di Siena, Sovicille e Castelnuovo Berardenga, il sostegno di Mark Getty e il patrocinio di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Università̀ degli Studi di Siena, Camera di Commercio di Siena e Arezzo. Il festival vede fra i main partner Etruria Retail, Famila – Super A&O, Estra SpA e Gabetti Lab e fra i partner Iren SpA, Sienambiente, Safety&Privacy, Terrecablate e Rete IVO. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito www.sienawards.com e seguire il festival sui canali social: Facebook, sienawards; Instagram, @sienawards; Twitter, Siena Awards e YouTube Siena Awards.

Le dichiarazioni

“Dodici edizioni raccontano un legame profondo tra il Siena Awards Photo Festival, la città e il suo territorio – afferma il fondatore e direttore artistico della manifestazione, Luca Venturi – Siena non è semplicemente il luogo che ospita il Festival, ma è parte fondamentale della sua identità e contribuisce, con il suo patrimonio storico e culturale, a rendere unica l’esperienza dei grandi protagonisti che ogni anno arrivano qui da tutto il mondo per partecipare a un festival che si è consolidato e affermato come uno dei più importanti nel panorama della grande fotografia internazionale. In questi anni, infatti, siamo riusciti a costruire una manifestazione con una dimensione realmente internazionale, capace di portare nel nostro territorio alcuni dei grandi protagonisti della fotografia contemporanea e, allo stesso tempo, di far viaggiare il nome di Siena attraverso immagini provenienti da 163 Paesi. Il nostro obiettivo continua a essere quello di far dialogare la grande fotografia mondiale con Siena e con il suo territorio, coinvolgendo sempre più il pubblico e le comunità che vivono questi luoghi”.

“Il Siena Awards – afferma il sindaco di Siena, Nicoletta Fabio – rappresenta ormai un appuntamento profondamente legato alla vita culturale della nostra città e, allo stesso tempo, una straordinaria occasione per far conoscere Siena nel mondo attraverso il linguaggio universale della fotografia. La dodicesima edizione conferma la capacità del Festival di portare a Siena e nel nostro territorio alcuni dei più importanti protagonisti della fotografia internazionale, creando occasioni di confronto, conoscenza e partecipazione. Quest’anno il programma si presenta particolarmente ricco e significativo, con mostre diffuse, grandi autori internazionali e un calendario di incontri che permette al pubblico di confrontarsi con temi e testimonianze capaci di raccontare il nostro tempo. La presenza di un maestro del fotogiornalismo come James Nachtwey e la possibilità di ammirare opere provenienti da oltre 160 Paesi confermano la dimensione internazionale raggiunta dalla manifestazione. È importante, inoltre, che la fotografia non rimanga confinata negli spazi espositivi, ma dialoghi con la città e con i suoi luoghi, come dimostrano le iniziative nelle piazze, nei musei e nelle sedi culturali. In questo modo il Siena Awards contribuisce a costruire un ponte tra la nostra storia e la contemporaneità, offrendo a cittadini e visitatori nuovi punti di vista sul mondo. Come amministrazione comunale rinnoviamo il nostro sostegno a un progetto che negli anni ha saputo crescere e consolidarsi, coinvolgendo sempre più il territorio e rafforzando la vocazione internazionale di Siena. Il nostro auspicio è che anche questa edizione possa essere un momento di incontro e di arricchimento per tutta la comunità, confermando il valore della cultura come strumento di dialogo e di apertura verso il mondo”.

“Accogliere il Siena Awards Photo Festival a Castelnuovo Berardenga – aggiunge il sindaco di Castelnuovo Berardenga, Fabrizio Nepi – significa offrire alla nostra comunità un’occasione di incontro con la grande fotografia internazionale e con le storie del nostro tempo. La mostra ‘Parallel Universes’ di Uğur Gallenkuş, ospitata al Museo del Paesaggio, ci invita a guardare da vicino le disuguaglianze e le contraddizioni del mondo, accostando realtà che spesso percepiamo lontane dalla nostra quotidianità. Le sue opere sollecitano domande, sensibilità e consapevolezza: è anche questo il valore della cultura e dei nostri spazi museali. La collaborazione con Siena Awards arricchisce l’offerta culturale di Castelnuovo Berardenga e rafforza il legame con Siena e Sovicille attraverso un progetto capace di coinvolgere le comunità e richiamare visitatori da tutto il mondo. Ringrazio Luca Venturi e l’associazione Art Photo Travel per il lavoro e la passione con cui fanno crescere questa manifestazione, portando nel nostro territorio sguardi nuovi e occasioni preziose di confronto”.

“Accogliere a Sovicille grandi protagonisti della fotografia e dell’arte contemporanea internazionale – afferma il sindaco di Sovicille, Giuseppe Gugliotti – è per la nostra comunità motivo di profondo orgoglio e al contempo un’importante responsabilità culturale. La presenza di un maestro del calibro di James Nachtwey al Centro Culturale La Tinaia offre uno sguardo potente e necessario su oltre quarant’anni di storia globale, invitandoci a riflettere con consapevolezza sulle grandi sfide, le ferite e le emergenze umanitarie del nostro presente. Al tempo stesso, la mostra a cielo aperto ‘Fractures – Between Two Silences’ trasforma e valorizza i nostri spazi urbani e paesaggistici, rendendo la cultura e l’arte accessibili a tutti in una connessione profonda e suggestiva con il territorio. Sovicille si conferma così un punto di riferimento vitale e diffuso per la grande fotografia, un luogo di rielaborazione critica, memoria e bellezza aperto al mondo”.