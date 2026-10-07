Temporali, allerta di codice arancione su tutta la Toscana

Sulla base delle previsioni meteorologiche e delle valutazioni dei possibili effetti al suolo, la Sala operativa unica della Protezione civile regionale ha emesso un’allerta di colore arancione su tutta la Toscana per temporali forti con rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore con validità dal pomeriggio di oggi fino alla tarda serata di giovedì 8 ottobre.
Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.