ColleMaschere 2024, torna il Carnevale di Colle di Val d’Elsa

Domenica 11 febbraio 2024, dopo il grande successo dello scorso anno, torna l’evento “ColleMaschere”, un appuntamento da non perdere, soprattutto per chi ama il Carnevale e le festività in famiglia. Organizzato con grande impegno e passione dal comitato ColleMaschere, l’evento di Colle di Val d’Elsa promette di offrire un’esperienza indimenticabile per grandi e piccini.

Il comitato, capitanato dall’associazione La Scossa, come ogni anno ha coinvolto tantissime realtà associative del territorio (Pro Loco, Grg La Badia, Incanto, Quartieri di Gracciano, Comitato Senelegase, Pattinaggio Olimpia Colle, Jungle, Pubblica Assistenza, Misericordia, Ricolleghiamo, Mosaico) per garantire la realizzazione di ColleMaschere 2024. La collaborazione tra le diverse associazioni locali si è rivelata assolutamente fondamentale quest’anno, specialmente considerando la mancanza del consueto contributo economico da parte dell’amministrazione comunale. Questa situazione ha posto una sfida significativa, ma ha anche evidenziato la resilienza e la determinazione della comunità locale nel garantire il successo dell’evento nonostante le difficoltà. Proprio per questo motivo sarà presente uno stand per le offerte, un’iniziativa che offre ai residenti la possibilità di contribuire attivamente al sostegno delle associazioni e al finanziamento della manifestazione.

Collemaschere avrà base in piazza Arnolfo da dove partirà la sfilata dei carretti e dei gruppi in maschera che poi si muoverà per le vie della città bassa. Tra gonfiabili, musica e pentolaccia, la gara di mascherine e carretti sarà sicuramente uno dei momenti più divertenti, con le varie associazioni che si sfideranno per regalare allegria e spensieratezza a tutte le famiglie presenti. Doveroso un ringraziamento al comitato RistoBar (in particolare Gelateria Acropolis, Armonia del Gusto, Pizzeria Ristorante le Grazie, il Torchio, la Locanda di Berto e Giangio) che, come ogni anno, mette a disposizione premi per la gara delle mascherine.

Per gli appassionati di fotografia torna anche quest’anno il concorso organizzato dal gruppo fotografico Mosaico, che offre la possibilità di partecipare e vincere premi per i migliori scatti della giornata.

Insomma, ColleMaschere, anche nel 2024, si conferma come uno degli eventi più attesi del Carnevale nella provincia senese, unendo divertimento, creatività e partecipazione di tutta la comunità. Non resta che prepararsi per un pomeriggio di festa e allegria!