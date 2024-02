35 progetti per migliorare accoglienza e umanizzazione all’ospedale Santa Maria alle Scotte

Grande partecipazione all’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena alla 2ª Giornata del coinvolgimento di pazienti e volontariato nei percorsi di cura, organizzata dall’Azienda ospedaliero-universitaria Senese.

Sono stati presentati 35 progetti specifici, in corso e in fase di sviluppo, che coinvolgono l’Aou Senese insieme ad associazioni che collaborano fianco a fianco con l’ospedale.

In particolare i progetti presentati sono: Diffondere la cultura sul tema del Trapianto di Polmone; Azione sinergica tra ACTI e Aou Senese per la ricerca clinica; Casa di accoglienza ACTI per pazienti e familiari; Il Trapianto di cuore: le storie dei pazienti per un miglior percorso di cura; Vademecum lavoro e previdenza post trapianto di cuore; Agorà della Salute; La forza e il sorriso; Informazione e accoglienza: il punto informativo del Comitato di Partecipazione; L’ospedale in un click: sale di attesa tecnologiche; Focus Aou Senese e partecipazione; Agorà Aou Senese; Il sito web aziendale: strumento di informazione e comunicazione; Pagina web dedicata alla giornata del coinvolgimento in Aou Senese; Umanizzazione nei percorsi pediatrici: auto elettriche in miniatura per entrare in sala operatoria; Trasporto Sanitario: intesa e tavolo permanente con Anpas e Siena Soccorso; Protocollo d’intesa nell’ambito delle donazioni di sangue; LETISmart: percorsi teleguidati per l’autonomia degli utenti ciechi e ipovedenti in ospedale; Potenziare e migliorare l’accoglienza e l’accessibilità: il servizio carrozzine elettriche; Coinvolgimento dei pazienti e del volontariato nel miglioramento continuo dei percorsi di cura (PDTA); Noi ci mettiamo il cuore; Casa di accoglienza “Il Bucaneve” per pazienti affetti da malattie ematologiche non residenti a Siena; Porpora trombotica trombocitopenica: alleanza tra medico, laboratorio e paziente; Emozioni in parole; Ematologia in musica; Coinvolgimento del paziente oncologico nei percorsi di cura: accoglienza, supporto, informazione e divulgazione per creare valore insieme; Supporto psicologico ai pazienti con sarcoidosi; Coloriamo le stagioni; Coinvolgimento dei pazienti nei percorsi di odontostomatologia; Appropriatezza e umanizzazione del percorso di cura del paziente oncologico anziano; Relazioni efficaci in Pronto Soccorso: accogliere, ascoltare, informare, comunicare; Conoscere e capire i disturbi del comportamento alimentare; Presa in carico integrata dei pazienti con insufficienza renale cronica; Sportello informativo in merito alla donazione di organi e tessuti; Diffondere la cultura della donazione di organi e tessuti tra i giovani delle scuole secondarie di secondo grado; Casa di accoglienza per mamme e donne con necessità assistenziali e sanitarie.

L’evento dell’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena è stato moderato dal direttore generale, Antonio Barretta, e dalla direttrice sanitaria, Maria De Marco. Tra le autorità che hanno partecipato: Simone Bezzini, assessore regionale al Diritto alla Salute; Roberto Di Pietra, rettore dell’Università di Siena; Enrico Sostegni, presidente della Terza Commissione Regione Toscana; Giuseppe Gugliotti, presidente della Conferenza aziendale dei sindaci; Giuseppe Giordano, assessore alla Sanità Comune di Siena; Mattia Bongini, presidente Consulta provinciale del volontariato.

È stata molto interessante la parte dedicata al confronto con le altre aziende sanitarie, per approfondire le best practice in vista di un miglioramento continuo con le esperienze presentate da ASL 4 Liguria, con Michela Ferlenghi, direttrice servizio Comunicazione e formazione; ASL Modena, con la direttrice generale Anna Petrini; Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli, con Daniela Pia Rosaria Chieffo, responsabile UOS Psicologia Clinica e l’Asl Toscana sud est, con la direttrice sanitaria Assunta De Luca.

Nella seconda parte sono stati illustrati progetti specifici dell’Aou Senese che hanno contribuito a migliorare accoglienza e umanizzazione di pazienti, familiari e caregiver: Dafne Rossi, coordinatrice del Comitato di partecipazione, ha illustrato l’esperienza del punto informativo del comitato, situato in ospedale e a cui tanti utenti si rivolgono con fiducia per avere informazioni utili.

All’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena è stata poi illustrata la figura del “paziente esperto” nel trapianto di cuore, un paziente che aiuta gli altri pazienti ad affrontare il percorso del trapianto, con testimonianze dirette di due cardiotrapiantati, Roberto Ravenni e Roberto Cioni, che è anche presidente dell’Associazione Cardiotrapiantati Italiani sezione Siena e il fondamentale contributo di Sonia Bernazzali, cardiochirurga e referente del percorso pazienti nel programma di trapianto di cuore.

Successivamente è stato approfondito il tema “accoglienza e ospitalità”, con la presentazione delle tre case accoglienza che supportano l’Aou Senese ospitando pazienti e familiari di chi ha bisogno dell’ospedale e sono intervenuti Piero Franceschini, presidente di AIL Siena Grosseto, Daniela Ceccarelli, presidente della Fondazione Danilo Nannini, Claudio Borgogni dell’Associazione Cardiotrapiantati.

C’è stato spazio anche per la musica, protagonista in Ematologia grazie al professor Antonio Batelli, che porta avanti un percorso per i pazienti del day hospital grazie alla sensibilità e all’attenzione della professoressa Monica Bocchia, direttrice del reparto, che ha illustrato i benefici effettivi di pazienti e professionisti grazie all’inserimento della musica durante le terapie.

Infine, Paolo Rossi, presidente Gruppo Donatori di Sangue delle Contrade, in rappresentanza di tutte le associazioni di donatori di sangue, ha presentato gli ottimi risultati raggiunti grazie alla collaborazione tra associazioni, alla nuova organizzazione del Centro Emotrasfusionale e alle collaborazioni avviate dall’Aou Senese con altre aziende e istituzioni.

VIDEO – 2ª Giornata del coinvolgimento di pazienti e volontariato all’ospedale Santa Maria alle Scotte