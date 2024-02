Anteprima del Vino Nobile di Montepulciano: tutto pronto in Fortezza

È tutto pronto per il primo grande evento dell’anno dedicato alla prima Docg d’Italia, il Vino Nobile di Montepulciano, che con il 2024 tocca il traguardo dei trenta anni e rilancia con un nuovo format dell’Anteprima che prevede, oltre alla degustazione ai desk di assaggio, anche quattro momenti di approfondimento su altrettanti temi legati alla Denominazione. Inoltre, domenica un programma intenso a partire dalle ore 15.

Era il 1994 quando per la prima volta furono invitati a Montepulciano alcuni giornalisti del settore e operatori per presentare le nuove annate. Da quel momento l’Anteprima del Vino Nobile di Montepulciano è diventato un modello di promozione del vino italiano. Quest’anno appuntamento in Fortezza a Montepulciano da sabato 10 a lunedì 12 febbraio con i produttori pronti a far conoscere le nuove annate in commercio dal 2024: il Vino Nobile 2021 e la Riserva 2020. Una passerella internazionale che coinvolge l’intera comunità di Montepulciano che per tre giorni sarà presa d’assalto dai tanti appassionati provenienti da tutta Italia.

«Ci attendiamo tantissimi appassionati, già dai pre-accrediti stiamo registrando grande interesse. Saranno trenta anni di storia con questo appuntamento che ormai rappresenta uno degli eventi del vino italiano più attesi: siamo sempre più convinti che scoprire la nostra denominazione nel suo luogo d’origine sia una formula insostituibile», commenta il presidente del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, Andrea Rossi.

Il programma dell’Anteprima del Vino Nobile di Montepulciano

L’Anteprima del Vino Nobile si aprirà ufficialmente sabato 10 febbraio con le tre giornate destinate a pubblico e operatori che si concluderanno con lunedì 12 febbraio. Sabato nello specifico gli orari saranno dalle 14 alle 19 mentre domenica e lunedì dalle 12 alle 19. Il programma di sabato 10 febbraio prevede la prima di quattro masterclass ed è in programma per ore 15 a cura di Fisar, delegazione Valdichiana, con Nicola Masiello. Il programma prosegue poi la domenica 11 febbraio: alle ore 15 sarà Ais Toscana con il suo presidente Cristiano Cini a proporre una masterclass. Alle ore 16 la presentazione del volume Frontemare, scritto dal giornalista Massimo Canino in seguito a un viaggio in mare nelle coste toscane. A seguire la premiazione delle Belle Vetrine e la consegna dei GrifoNobile. Lunedì 12 febbraio alle ore 14.30 sarà la volta della masterclass di Onav con Andrea Frassineti e alle 17 Fis Toscana con Paolo Cepollaro. Le modalità di accesso alla Fortezza e alla degustazione, così come il programma e l’elenco delle aziende partecipanti, sono consultabili sul portale ufficiale www.anteprimavinonobile.it con la possibilità di acquistare in prevendita i biglietti di ingresso e accreditarsi da operatore alla manifestazione. La giornata di sabato 17 febbraio invece sarà aperta solo alla stampa accreditata con la proclamazione delle stelle (il rating all’annata con un giudizio da 1 a 5 stelle) per la vendemmia 2021 in commercio da quest’anno.

L’Anteprima del Vino Nobile di Montepulciano rientra come di consueto nella Settimana delle “Anteprime di Toscana” in collaborazione con la Regione Toscana.