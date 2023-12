Cardinale Lojudice: “Valdichiana finalista capitale cultura: frutto lavoro di squadra”

Il cardinale Augusto Paolo Lojudice, vescovo di Montepulciano-Chiusi-Pienza e arcivescovo di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino interviene con un commento in merito alla notizia che l’Unione dei Comuni Valdichiana Senese: “Valdichiana 2026, seme d’Italia” è rientrata tra le dieci finaliste per la città Capitale italiana della Cultura 2026 (vai all’articolo).

“Il segreto di questo traguardo raggiunto sta proprio nel nome “unione” – afferma il cardinale Lojudice sull’inserimento della Valdichiana Senese tra le finaliste Capitale italiana della Cultura 2026 -. Fare rete, mettersi insieme, per raggiungere uno scopo deve essere un modello da adottare per fare crescere ulteriormente i nostri territori ricchi di bellezze e di tesori naturali, artistici e paesaggistici senza pari. Sono convinto che la cultura possa essere un biglietto da visita per presentare e fare conoscere nel modo migliore le nostre comunità non solo in Italia, ma in tutto il mondo”.