“Il treno voluto e poi perduto”, la ferrovia Colle Val d’Elsa-Poggibonsi

Da un progetto di ricerca triennale della Società Storica della Valdelsa, unitamente alla Deputazione di Storia Patria per la Sardegna e alla Società Storica Pisana sulle vie di terra e di mare, ha preso avvio l’idea del convegno sulla ferrovia Colle Val d’Elsa-Poggibonsi che si terrà il 16 dicembre, con il patrocinio del Comune di Colle di Val d’Elsa.

Il progetto, finanziato dalla autorevole Giunta Centrale per gli Studi Storici, si è concentrato sul tratto della ferrovia Colle Val d’Elsa-Poggibonsi dal secondo dopoguerra all’ultima corsa avvenuta su rotaia. “A guidarci alla riscoperta della storia di quel tratto di strada ferrata – dichiara la professoressa Sabina Spannocchi, presidente della Società Storica della Valdelsa – sarà in primis la relazione di Michelangelo Borri, un giovane studioso cui la nostra Società si è rivolta confermando da un lato una precisa vocazione nel suo ruolo propulsivo di ricerca, dall’altro facendo emergere una non comune volontà di investire in giovani studiosi.

Introdurrà e modererà il convegno sulla ferrovia Colle Val d’Elsa-Poggibonsi uno dei massimi esperti dei trasporti su rotaia, il professor Stefano Maggi dell’Università degli Studi di Siena, che ha collaborato proficuamente allo sviluppo della ricerca e alla realizzazione della giornata di studio. Mentre si conferma la felice collaborazione tra la nostra Società, le università toscane e il Comune di Colle di Val d’Elsa, sottolineo che molti con generosità e grande senso civico hanno messo a disposizione le proprie conoscenze a servizio della ricerca e di studiosi di diverse generazioni”.

I lavori del convegno proseguiranno con una serie di comunicazioni di Marco Antonelli, Giacomo Baldini, Silvano Bellesi, Fabrizio Boldrini, Fabio Dei, Luca Guerranti, Giovanni Parlavecchia, che mostreranno a vario titolo attraverso l’utilizzo di una sensazionale e varia messe di fonti (documenti d’archivio, fotografie, film, interviste, articoli di quotidiani, dibattito pubblico, ecc.) i risvolti socio-economici-culturali della strada ferrata in questo specifico tratto durante la sua massima efficienza e in seguito alla sua dismissione.

“Il convegno sulla ferrovia Colle Val d’Elsa-Poggibonsi – afferma il professor Stefano Maggi – ripercorre oltre un secolo di vita di una ferrovia importante per lo sviluppo sociale, economico e culturale, un vero e proprio patrimonio della comunità. Una ferrovia breve, che poteva trovare estensione verso Volterra e il Mar Tirreno, che poteva essere aggiornata nel tracciato e nel sistema di esercizio, che poteva avere un rilancio invece di essere abbandonata. Ma la riflessione non si ferma al passato e al presente, anzi vuole proporre nuovi sviluppi per un XXI secolo in cui sarà necessario dedicarsi alla mobilità sostenibile”.