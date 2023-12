‘Sesto potere’ in scena al Teatro del Popolo di Rapolano

Social Network, politica e manipolazione: sono questi i temi al centro di ‘Sesto potere’, lo spettacolo che andrà in scena al Teatro del Popolo di Rapolano Terme venerdì 15 dicembre alle ore 21.

La pièce, scritta e diretta da Davide Sacco, sarà interpretata da Francesco Montanari nel ruolo di un giornalista televisivo insieme a un cast di giovani talenti come Cristiano Caccamo, Nina Torresi e Matteo Cecchi che interpreteranno tre attivisti politici che diffondono fake news per manipolare le imminenti elezioni. Al centro della vicenda lo scontro tra queste due anime: quella dell’informazione e quella della manipolazione della realtà attraverso la diffusione delle menzogne.

Info. Lo spettacolo ‘Sesto potere’ fa parte della stagione teatrale del Teatro del Popolo ei Rapolano Terme promossa da Comune, Fondazione Toscana Spettacolo onlus – riconosciuta dal Ministero della Cultura come primo Circuito Multidisciplinare in Italia per il 2023 – e Associazione Filarmonico Drammatica di Rapolano Terme.

Per informazioni sui biglietti, è possibile contattare il numero 331-8181776 tramite WhatsApp oppure scrivere all’indirizzo di posta elettronica teatrorapolano@gmail.com. I biglietti interi per i singoli spettacoli della stagione possono essere acquistati attraverso il sito https://biglietteria.toscanaspettacolo.it. Sono previste riduzioni per spettatori over 65, soci Coop e per i possessori della Carta dello spettatore FTS (valide solo in caso di acquisto dei biglietti).