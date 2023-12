È stato presentato oggi l’open day per lo screening gratuito dell’Epatite C in provincia di Siena fissato per sabato 16 dicembre. L’iniziativa di Regione Toscana, che rientra nella campagna “TestiamoCi per l’Epatite C”, è stata illustrata nel Centro direzionale Asl Toscana sud est di Siena. Per l’occasione, su tutto il territorio provinciale saranno messi a disposizione della popolazione interessata, cioè i residenti sul territorio regionale nati tra il 1969 e il 1989, postazioni dove effettuare il test diagnostico.

L’esame si esegue in pochi minuti e non sono necessarie indicazioni particolari per il suo svolgimento. Comunemente conosciuto come “pungidito”, consiste nel prelievo di una goccia di sangue capillare per la ricerca degli anticorpi anti-HCV. Il campione di sangue verrà analizzato in tempo reale, il risultato sarà comunicato in pochi minuti e verrà rilasciato anche in forma cartacea. A effettuare i test saranno gli assistenti sanitari dell’Asl Tse e i volontari di Anpas provinciale, dei due Comitati della Croce Rossa Italiana della provincia di Siena e di Siena Soccorso – Coordinamento Misericordie senesi.

La partecipazione alla campagna di screening per l’Epatite C in provincia di Siena è importante perché consente di prevenire le complicanze della malattia e permette di identificare le infezioni asintomatiche, dando modo di poter intervenire tempestivamente con una terapia efficace. L’Epatite C è un’infezione del fegato causata da un virus (HCV) trasmesso mediante contatto con sangue infetto. È pericolosa perché la malattia spesso decorre senza sintomi per anni ma col tempo può diventare cronica ed evolvere in forme molto gravi e progressive che vanno dalla cirrosi al cancro al fegato. Se diagnosticata precocemente, le possibilità di guarigione sono molto elevate.

“La missione del Dipartimento della Prevenzione è promuovere la salute della collettività attraverso azioni mirate e coordinate con gli attori presenti sul territorio, – afferma la responsabile dell’Unità funzionale Igiene pubblica e nutrizione zona senese Chiara Cinughi de Pazzi. – Siamo fermamente convinti dell’importanza della campagna di screening per l’Epatite C in provincia di Siena, che ha la finalità di far emergere il sommerso portando all’evidenza infezioni non ancora diagnosticate, consentire la cura efficace dei singoli individui e contenere la circolazione del virus. Siamo presenti accanto alle associazioni di volontariato, anche con gli assistenti sanitari del Dipartimento Tecnico sanitario che ringraziamo”.

Le parole delle associazioni di volontariato coinvolte: “Dall’inizio della campagna di screening HCV stiamo cercando di cogliere ogni opportunità che ci permetta di offrire al territorio della provincia senese il servizio di testing. Come coordinamento di Anpas, CRI e Misericordia, stiamo collaborando attivamente con la Asl Toscana sud est per portare il servizio, oltre che in alcune delle nostre sedi, direttamente nelle iniziative locali aperte alla cittadinanza, nelle sedi delle grandi aziende e nelle istituzioni del territorio. Siamo fermamente convinti che le attività di prevenzione richiedano per essere efficaci un lavoro coordinato, capillare e condiviso tra tutti gli attori del sistema sociosanitario, e questo open day vuole essere un ulteriore investimento in questa direzione”.

Orari e sedi dell’open day del 16 dicembre per lo screening gratuito dell’Epatite C nella provincia di Siena

Abbadia San Salvatore: dalle 9 alle 13 in via Serdini n° 46

Castelnuovo Berardenga: dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19 in piazzale della Cisterna n° 3

Montepulciano: dalle 15 alle 19 in Piazza Grande

Poggibonsi: dalle 9 alle 13 in piazza Rosselli

Siena: dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 in piazza San Domenico; dalle 15 alle 19 in Via Maccari

Per informazioni e aggiornamenti è possibile consultare il link: https://www.regione.toscana.it/-/testiamoci-per-l-epatite-c.