Dal 13 al 15 ottobre torna l’EcoMaratona del Chianti Classico

L’aria non è ancora frizzante ma i colori dell’autunno iniziano a impadronirsi del paesaggio che fa da sfondo alla 16ª edizione dell’EcoMaratona del Chianti Classico, pronta a partire nel weekend dal 13 al 15 ottobre.

Profumo di olio nuovo e di vigna matura, un susseguirsi di splendidi paesaggi segnati da fitti vigneti, boschi di castagni, querce e lecci, suggestivi borghi medievali, romantici castelli e affascinanti case coloniche, una vera e propria favola quella in cui sono ambientate le EcoPasseggiate 6, 13 e 19 km organizzate dal comitato organizzatore EcoMaratona del Chianti Classico con il Patrocinio di Comune di Castelnuovo Berardenga, Comune di Gaiole in Chianti, Provincia di Siena, Regione Toscana e Lega Atletica Leggera UISP Siena.

ECOPASSEGGIATA – Lo scorso anno lo staff organizzatore ha festeggiato il grande successo della EcoPasseggiata, un’opzione pensata per incontrare il favore di tutti, in base al proprio grado di allenamento, ma anche di promuovere l’idea del benessere attraverso una piacevole passeggiata in natura. E’ proprio questo il leitmotiv della EcoPasseggiata del Chianti Classico, un vero e proprio evento nell’evento grazie alla possibilità di scegliere tra tre distanze, 6, 13 e 19 km, tutte con partenza domenica 15 ottobre in coda alle partenze degli eventi competitivi.

IL PERCORSO 19KM – Partenza dal centro di Castelnuovo Berardenga a caccia di nuovi passaggi all’interno delle aziende più prestigiose del Chianti Classico, Poggio Bonelli, Castelli in Villa, Castello di Bossi, San Felice, Castello di Brolio, Villa a Sesta, Tenuta di Arceno, dove si attraverserà l’iconico viale dei cipressi, e Fèlsina. Dopo la partenza, i passeggiatori affronteranno 3,5 km su un facile asfalto, ammirando il panorama che da un lato si apre sulle caratteristiche colline del Chianti e dall’altro lato sulle dolci Crete Senesi. Il primo ristoro è collocato in prossimità dell’agriturismo Poggio Bonelli, da qui si affrontano 2 km di salita su strada bianca per raggiungere quota 350 m s.l.m. Un’alternanza di strada bianca alternata a strada di campo conduce al frantoio Montecucco, in corrispondenza del km 8.2 dove è posto il ristoro, tra i profumi dell’olio nuovo appena franto che sarà il condimento di ottime bruschette. Pianura e discesa portano a fondo valle a 320 m di quota, a seguire una brevissima salita di circa 400 metri al 15% che porterà in direzione di Arceno al km 10. Si costeggia la vigna con le tipiche onde della Tenuta di Arceno a 350 m s.l.m. per poi proseguire su strada bianca in leggera salita per circa 3 km, attraverso lecci secolari fino ad entrare nel viale dei cipressi, dove alla fine della salita è posto un ristoro (km 14 km, 450 m s.l.m.). Da Villa Arceno si prosegue su strada bianca in discesa per 2 km fino a 290 m s.l.m. per raggiungere il km 17 dal quale affrontare una impegnativa salita di 660 metri in cima alla quale è posto il ristoro del Casale di Rancia. Da qui si scorge Castelnuovo Berardenga, dove è posto il traguardo e al quale si arriva dopo una dolce discesa lungo il viale cipressato dell’azienda vinicola Fèlsina. Ancora pochi metri per assaporare la gioia di un traguardo speciale. Info percorso QUI.

Per tutti gli iscritti alla EcoPasseggiata, la T-shirt tecnica Diadora arancione, calda ed avvolgente come il sole, un prodotto di alta qualità tecnica in versione maschile e femminile. Sul petto è presente il logo della manifestazione e dei partner che credono nell’evento, un gadget che ricorderà le emozioni della partecipazione ad un evento dai risvolti straordinari.

THE WALKING STANO – VIENI A MARCIARE CON ME – Domenica 15 ottobre alle ore 10.00 avrà il via anche “The Walking Stano”, un’occasione, per un numero massimo di 400 partecipanti, di unirsi al plurimedagliato campione di marcia Massimo Stano su un semplice percorso di 6 km. La marcia di Stano è anche un’occasione per promuovere la salute ed una causa solidale, parte del ricavato sarà devoluta alla Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica, a sostegno della ricerca. Tutti gli iscritti riceveranno una t-shirt tecnica Diadora personalizzata in funzione di questo evento Le iscrizioni sono aperte fino al raggiungimento del numero massimo di 400 iscritti.

L’EVENTO – Primo appuntamento venerdì 13 ottobre con l’emozionante e adrenalinica staffetta 3×1.500m che animerà il centro storico di Castelnuovo Berardenga. Sabato 14 ottobre sarà relax e serenità: l’appuntamento è con il gusto e la storia delle cantine aderenti al progetto Emozioni Chianti Classico, un piccolo viaggio enogastronomico che porterà ad apprezzarne il territorio. Tra le novità di quest’anno, la presenza del campione olimpico e mondiale Massimo Stano che, a partire dalle 16.30, sarà a disposizione in area Expo per il convegno “Una domanda a…” in compagnia del preparatore atletico Fulvio Massini. I riflettori sono però puntati su domenica 15 ottobre quando andranno in scena le gare competitive, EcoMaratona del Chianti Classico 42Km, EcoMaratonina del Chianti Classico 21Km e Tra il bosco e le vigne del Chianti 13Km e “The Walking Stano”, camminata non competitiva di 6 km con Massimo Stano – DETTAGLI QUI che si svolgerà domenica 15 ottobre alle ore 10.00. Per gli iscritti a questo evento, in omaggio una T-shirt tecnica Diadora personalizzata.

Le iscrizioni all’evento sono aperte online fino all’11 ottobre CLICCA QUI.

Si consiglia la pre-iscrizione online entro il 10 ottobre anche per la EcoPasseggiata.

Questo il riepilogo eventi:

Distanze competitive:

EcoMaratona del Chianti Classico 42 Km (max iscritti 700)

EcoMaratonina del Chianti Classico 21 Km (max iscritti 1.200)

Tra il bosco e le vigne del Chianti 13 Km (max iscritti 700)

Distanze non competitive:

EcoPasseggiata 6, 13 e 19 km

The Walking Stano – 6 km