Flauto e pianoforte nelle bellezze della Val d’Orcia, torna Paesaggi Musicali Toscani

Nel fine settimana torna l’appuntamento con Paesaggi Musicali Toscani, la musica dal vivo di qualità suonata nei luoghi della Val d’Orcia che sono stati definiti fra i più belli del mondo. Laddove il paesaggio, modellato attraverso i secoli dal buon governo degli uomini, trasmette l’armonia di una partitura musicale d’autore e la vita segue i ritmi classici delle stagioni, come sotto la guida sapiente di un direttore d’orchestra. La rassegna riprende con due concerti, il 16 e 17 ottobre con Christian Pio Nese e Francesco Ricci che eseguiranno la Sonata in sol minore di Bach, le 3 Romanze op. 94 di Schumann (trascritte dalla versione originale per oboe e pianoforte), una composizione dello stesso Christian Pio Nese intitolata Reminiscenze e la versione per flauto e pianoforte della Sonata per violino e pianoforte di César Franck.

Christian Pio Nese, nato nel 2007 e già vincitore di numerosi concorsi nazionali e internazionali, dal 2016 è ottavino solista e primo flauto nella Juniorchestra Young della Accademia Nazionale di Santa Cecilia, con la quale è stato diretto da Antonio Pappano e Nicola Piovani. Nel 2023 è stato tra i tre finalisti del Premio Nazionale delle Arti dei Conservatori italiani; nel 2024 è stato ammesso alla classe del Corso di Alto Perfezionamento dell’Accademia di Santa Cecilia con Andrea Oliva, è stato invitato come aggiunto dalla Banda dell’Esercito Italiano ed è stato selezionato come ottavinista per il progetto “Professione Orchestra RAI” dell’Orchestra Nazionale della Rai a Torino. Nel 2025 è stato invitato alla Galway Flute Academy di Lucerna studiando con Sir James Galway e Jeanne Galway.

Francesco Ricci, nato nel 2003 e diplomato col massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore al Conservatorio di Santa Cecilia, si è perfezionato con maestri prestigiosi come Alexander Romanovsky, Roberto Plano e Filippo Gamba e ha vinto il quarto premio alla quarantesima edizione del Premio Venezia, l’importante concorso per i migliori neodiplomati dei Conservatori italiani.

Appuntamento venerdì 16 ottobre, ore 21.15 presso Teatrino di Palazzo Chigi e sabato 17 ottobre, ore 18:00 a Montepulciano presso il Palazzo Contucci.

Nicolàs Camastra