La violoncellista Erica Piccotti al Teatro Politeama di Poggibonsi

Martedì 19 dicembre alle ore 21 al Teatro Politeama di Poggibonsi la giovane e talentuosa violoncellista Erica Piccotti, figura di spicco nel mondo della musica classica, suonerà con l’Orchestra della Toscana (ORT) diretta dal direttore principale Diego Ceretta per festeggiare il Natale in un tour che prevede sette concerti in altrettanti prestigiosi teatri fra Toscana ed Emilia-Romagna.

Affermatasi giovanissima nel panorama musicale internazionale come una delle più promettenti violoncelliste della sua generazione, la carriera di Erica Piccotti, classe 1999, è costellata di successi e riconoscimenti internazionali, a partire dall’esordio concertistico a soli 13 anni a Montecitorio per l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma: un percorso artistico sintesi di dedizione e passione che poggiano su un indiscusso talento artistico.

Il repertorio di Erica Piccotti spazia dalle composizioni classiche e barocche ai pezzi contemporanei, dimostrando la sua versatilità e profonda comprensione della musica, che ritiene inoltre debba avere un ruolo importante nell’educazione sociale e culturale di ogni individuo.

L’approccio unico alla performance, la tecnica e la profondità di interpretazione, oltre alla capacità di creare empatia con il pubblico, hanno permesso a Erica Piccotti di ottenere in pochi anni un consenso internazionale.

ln oltre dieci anni di carriera Erica Piccotti – che oggi si perfeziona in Germania, dopo essersi formata fra il Conservatorio di Roma, l’Accademia Stauffer di Cremona e la Chigiana di Siena – si è esibita sui palcoscenici più prestigiosi di tutto il mondo, collaborando con grandi maestri come, fra gli altri, Antonio Pappano, Daniel Oren, Salvatore Accardo, Daniele Rustioni, Gidon Kremer, Mario Brunello, András Schiff, Andrea Lucchesini, Bruno Canino, Louise Lortie.

La tournée con l’ORT – che dopo Cortona, Carrara e Poggibonsi toccherà le città di Imola, Piombino e Figline, per concludersi la Vigilia di Natale al Teatro Verdi di Firenze – è l’occasione non solo di ammirare lo stile unico di Erica Piccotti, ma anche la possibilità di riconoscere il ruolo vitale dell’Orchestra della Toscana nel sostenere la musica classica in Italia e nel promuovere i giovani talenti emergenti.

Programma del concerto di Natale al Teatro Politeama di Poggibonsi con Erica Piccotti e l’ORT

Il concerto di Natale comprenderà le Variazioni su un tema rococò di Čajkovskij, partitura tanto amata quanto temuta dai violoncellisti, poiché sfida la loro abilità tecnica. Qui Čajkovskij, a fine Ottocento, si volge con nostalgia al secolo precedente, identificato con Mozart e vagheggiato come un paradiso perduto in cui trovare sollievo momentaneo dai suoi tormenti interiori.

Un Mozart idealizzato, molto differente da quello reale che invece in questo programma si manifesta con il Divertimento K. 136: piccola pagina scritta nel 1772, all’età di sedici anni, in uno stile semplice, cristallino, alla maniera italiana.

Chiude il programma la Sinfonia n. 8 di Dvořák, esponente di spicco della scuola nazionale boema. Composta nel 1889 e per la prima volta eseguita al Teatro Nazionale di Praga il 2 febbraio 1890 quando Antonin Dvořák aveva già 50 anni, predilige un approccio più descrittivo, letterario. Una sinfonia composta da quattro tempi a carattere contrapposto: Allegro con brio, Adagio, Allegretto grazioso e Allegro ma non troppo.

Biglietti per il concerto di Natale con Elena Piccotti e l’ORT: intero €13,00 / ridotto €10,00, acquistabili online su politeama.info e alla Biglietteria del Teatro Politeama di Poggibonsi.