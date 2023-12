Punto Digitale Facile di Montepulciano: lunedì 18 dicembre l’inaugurazione del primo sportello

Gestire la propria identità digitale, navigare in rete, riconoscere le fake news, effettuare chiamate o videochiamate, fare acquisti online, consultare il proprio Fascicolo Sanitario Elettronico, utilizzare l’App IO, lo SPiD, o pagare i servizi scolastici tramite i mezzi telematici: sono questi alcuni dei servizi che potranno essere richiesti, gratuitamente, dai cittadini in uno dei 9 sportelli ‘Punto Digitale Facile’ previsti nel territorio del Comune di Montepulciano.

Il primo Punto Digitale Facile ad essere aperto ai cittadini sarà quello presso lo Sportello per il cittadino (Spic), al primo piano del Palazzo comunale, in Piazza Grande, la cui inaugurazione è prevista per lunedì 18 dicembre, alle ore 12; mentre da gennaio 2024 saranno attivati ulteriori 8 sportelli presso la Biblioteca comunale, agli Ex Macelli e uno in ogni frazione poliziana.

Il punto digitale facile fa parte della Rete Nazionale dei Punti di Facilitazione promossa dal Dipartimento per la trasformazione digitale, con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L’obiettivo di questa iniziativa è quello di attivare, entro il 2026, almeno 3.000 punti digitale facile in tutta Italia, per accrescere le competenze digitali di almeno 2 milioni di cittadini e superare il digital divide culturale che attualmente allontana l’Italia dalla media europea e vede solo il 46% della popolazione in possesso delle competenze digitali di base, a fronte del 54% della media UE.

Per realizzare questo progetto il Comune di Montepulciano ha ricevuto 30 mila euro di finanziamento da parte della Regione Toscana, su fondi PNRR. Il progetto realizzato dal Comune di Montepulciano sarà attivo fino al 31 dicembre 2025 e verrà illustrato lunedì prossimo in occasione dell’inaugurazione del primo Punto Digitale Facile sul territorio comunale.