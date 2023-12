A Sinalunga le Aperidee di fine 2023

Aperidee 2023 a Sinalunga. La carenza di personale nel settore turistico, il suo impatto sul commercio e i centri storici, i problemi indotti dal cambiamento climatico e le opportunità della transizione ecologica, le potenzialità economiche di scoperte archeologiche e patrimonio culturale per il territorio senese.

Sono i temi che nel corso del 2023 Confesercenti ha proposto come “chiacchere da bar”: non per sminuirle, bensì per renderli alla portata anche dei non addetti ai lavori, e per valorizzare i pubblici esercizi come luogo di incontro e di confronto reale. E’ stato questo il filo conduttore delle Aperidee, la serie di “assaggi di futuro prima di cena” allestiti per il secondo anno in sette località della provincia.

Ora, con l’anno che volge al termine, il programma si completa con un evento finale di aggiornamento sulle idee scambiate, e di reincontro augurale tra i 25 portatori di esperienze coinvolti. E’ “Aperidee long drinks – quel che resta degli assaggi di futuro”, in programma martedì 19 dicembre dalle ore 18 a Sinalunga.

“Nel corso di quest’anno abbiamo avuto conferma di come anche gli esercenti ed il loro pubblico possono essere utilmente coinvolti anche in riflessioni che vanno oltre la manovra economica in approvazione o le altre contingenze dell’attualità – osserva Carmine Diurno, responsabile dell’area sindacale di Confesercenti Siena – con la nostra struttura territoriale abbiamo già avviato la programmazione delle Aperidee 2024”.

Intanto, martedì prossimo, sarà in particolare il Bianco Rosso Bollicine Enoteca & cucina ad accogliere testimonials e pubblico: come in ognuno dei precedenti, l’appuntamento sarà corredato di assaggi delle eccellenze agroalimentari locali nello spirito di Vetrina Toscana, il progetto di Regione Toscana e Unioncamere Toscana per valorizzare l’identità delle destinazioni turistiche e delle tradizioni culturali ed enogastronomiche toscane.

L’ingresso al pubblico per l’evento di Aperidee a Sinalunga sarà libero, fino ad esaurimento posti: tutti i dettagli su bit.ly/aperidee23 o sul sito di Confesercenti Siena.