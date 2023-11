Agorà x Future, evento di TEDxSiena all’Università

Sabato 11 novembre a partire dalle ore 10.00, al Palazzo del Rettorato, in via Banchi di Sotto, con il patrocinio dell’Università di Siena, dieci mentori esperti in diversi ambiti (scienze, economia, filosofia, comunicazione, marketing, medicina, psicologia, etc.) saranno presenti ad Agorà x Future, evento del circuito TEDxSiena, per incontrare gli studenti in un confronto “orizzontale”, aperti ad un dibattito diretto con chi vorrà partecipare all’iniziativa.

Nessuna cattedra o palco allestiti: il tutto si svolgerà con un format innovativo e un confronto alla pari, fatto di domande dei ragazzi e risposte dei mentori, che in questa giornata si metteranno “a servizio” dei loro interlocutori.

L’argomento su cui verterà il fulcro della giornata è il ruolo dell’Università nel percorso di crescita personale e professionale degli studenti: ognuno dei mentori, secondo il proprio punto di osservazione, si metterà a disposizione per rispondere a dubbi, paure, insicurezze, speranze e ambizioni dei giovani che vorranno intervenire: un’occasione di confronto inusuale e diretta, tesa a favorire un dialogo sincero tra il “mondo dei ragazzi” e “quello degli adulti”, nella speranza di un dibattito a due vie, per capire meglio il futuro e come affrontarlo.

All’evento Agorà X Future di TEDxSiena ci sarà per esempio Andrea Gori, fondatore di una startup innovativa che si occupa di politiche di sostenibilità ambientale, che potrà raccontare come la possibilità di muovere i suoi primi passi in un ambiente internazionale gli abbia permesso di ampliare i propri orizzonti e sviluppare una prospettiva globale.

Arcangelo D’Onofrio, founder di Temera e tra i principali promotori di Agorà x Future, racconterà come abbia raggiunto i suoi obbiettivi grazie alla sua netta volontà di credere nei giovani e nella loro capacità di vedere le cose sotto prospettive diverse, facendosi supportare fin da subito, nella gestione della sua azienda, in ruoli apicali, da collaboratori di giovane età.

Marzia Pieri metterà a disposizione la sua esperienza in business ed executive coaching per raccontare i criteri utilizzati dalle aziende per la selezione di candidati a posizioni lavorative. Non mancherà nemmeno il giovane web content creator, Andrea Zanon, che con il suo canale su Internet racconta come costruirsi una carriera, partendo proprio dalle opportunità offerte dal frequentare l’università.

Presenti, inoltre, il direttore marketing di Toyota Handling Italia, Stefano Zaccaria, i manager Roberto Mucci e Claudio Boni, entrambi con molti anni di esperienza alle spalle in analisi di business e startup investor.

Tra i mentori anche Luigi D’Amico, colui che, insieme all’amico Andrea Ceccherini, ha contribuito alla costituzione dell’Osservatorio permanente giovani editori, un’organizzazione che si impegna a favorire un percorso di formazione e di educazione alla cittadinanza per i giovani. Il mondo universitario è rappresentato dal neuroscienziato Simone Rossi, il filosofo Giacomo Romano e l’antropologo Fabio Mugnaini.

Infine, sarà presente, anche la giornalista senese Viola Carignani, invitata per il suo modo diretto e schietto di porre domande e raccontare i fatti.

E proprio gli interrogativi e i dubbi dei ragazzi saranno al centro del dibattito, nella convinzione, secondo il claim dell’iniziativa, che “non ci sono risposte giuste senza le domande giuste”.

Appuntamento, dunque, con Agorà x Future e TEDxSiena, sabato 11 novembre, al Palazzo del Rettorato dell’Università di Siena. Per informazioni, consultare il sito: www.agoraxfuture.com.