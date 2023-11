Montepulciano: ad Acquaviva i primi cassonetti ad accesso controllato

Inizia da Acquaviva, con l’installazione dei nuovi cassonetti, la riorganizzazione della raccolta differenziata stradale nel Comune di Montepulciano che coinvolgerà, nelle prossime settimane, anche le frazioni di Stazione, Gracciano, Valiano ed Abbadia.

Oltre all’installazione dei nuovi cassonetti ad accesso controllato, è prevista anche la consegna delle tessere 6Card, associate ad ogni utenza TARI, presso il “G. B. Cocconi” di Acquaviva, da oggi lunedì 6 fino a sabato 11 novembre, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30. Si ricorda che, in questa prima fase, le tessere non saranno necessarie per aprire i nuovi cassonetti, ma basterà premere il bottone e poi aprire il contenitore e conferire i rifiuti.

Gli obiettivi sono quello di incrementare quantità e qualità della differenziata, efficientare il sistema di raccolta e migliorare il decoro urbano. Si ribadisce, infine, che l’organizzazione complessiva della raccolta rifiuti a Montepulciano (zone a porta a porta / zone a raccolta stradale) non verrà cambiata rispetto all’impostazione attuale.

Dove ritirare le 6Card: le tessere saranno consegnate in duplice copia a tutti gli utenti Tari. È necessario presentare il codice contribuente (o il codice fiscale dell’intestatario della bolletta rifiuti) e un documento di identità al momento del ritiro. Nel caso in cui l’utente non possa presentarsi personalmente potrà delegare una persona di fiducia con una delega scritta.

La consegna avverrà secondo il seguente calendario: Acquaviva, presso “G. B. Cocconi”, da lunedì 6 a sabato 11 novembre, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30; Montepulciano Stazione, presso il Centro Civico, da lunedì 13 a sabato 18 novembre, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30; Gracciano, presso il Centro Civico, da lunedì 20 a sabato 25 novembre, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30; Valiano, presso le sale delle ex scuole, da lunedì 27 novembre a sabato 2 dicembre, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30; Abbadia di Montepulciano, presso il centro civico, da lunedì 4 a sabato 9 dicembre (NO venerdì 8 dicembre), dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30.

I residenti delle cinque frazioni di Montepulciano interessate all’installazione dei nuovi cassonetti potranno presentarsi in uno qualsiasi dei punti di consegna (ad es. residente di Acquaviva può presentarsi anche a Valiano, ecc.). Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero verde di Sei Toscana 800127484 o consultare la pagina: https://seitoscana.it/comuni/montepulciano/raccolta-rifiuti.