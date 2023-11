Montefollonico, domenica 12 novembre la Fiera di San Leonardo

Domenica 12 novembre è la data in cui quest’anno a Montefollonico si svolge la tradizionale fiera in onore di San Leonardo, patrono del borgo bandiera arancione nel comune di Torrita di Siena.

La fiera merceologica è allestita dalle ore 9 alle 19 della domenica successiva al 6 novembre, giornata dedicata al Santo cui è intitolata anche la chiesa di epoca romanica che si erge nel centro storico di Montefollonico.

I banchi sono collocati in via del Pianello, via Elba e via Vittorio Veneto, secondo lo schema ad anello già apprezzato nelle ultime due edizioni per il pratico accesso al centro che lascia ai pedoni e, in caso di necessità, anche ai mezzi di soccorso.

In aggiunta al percorso espositivo, durante la settimana il Teatro Bruno Vitolo è sede delle iniziative organizzate dal Centro polivalente di Montefollonico per arricchire la festa: la cena con ballo sabato 11 novembre e il torneo di panforte, il popolare gioco che richiama già l’atmosfera invernale, da mercoledì 8 a venerdì 10 con la finale prevista domenica 12.

A Montefollonico la Fiera di San Leonardo è una tradizione condivisa e l’occasione per una visita al borgo, immerso nei colori caratteristici di una giornata di pieno autunno.