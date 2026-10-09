Siena, al Cinema Nuovo Pendola arriva “FOTOGRAMMI”

Grazie alla collaborazione con il Siena International Photo Awards, il prestigioso festival internazionale dedicato alla fotografia e alle arti visive che rende Siena e il suo territorio una delle capitali mondiali della fotografia, siamo lieti di annunciare l’arrivo al Cinema Nuovo Pendola della rassegna cinematografica “FOTOGRAMMI” sulla fotografia d’autore.

Da domenica 11 ottobre a martedì 24 novembre 2026, saranno sette le proiezioni dedicate agli artisti e artiste della fotografia. Si inizia domenica 11 ottobre, alle 18.30, con il film documentario “War Photographer” su James Nachtwey, uno dei più noti fotoreporter di guerra e a cui il festival Siena Awards 2026 ha dedicato una mostra al Centro Espositivo La Tinaia di Sovicille. Il documentario mostra Nachtwey in azione in varie zone di crisi del mondo — come in Kosovo, in Indonesia o a Ramallah — mentre documenta con coraggio e rispetto la violenza, la povertà e la sofferenza umana.

Seguiranno, fino a martedì 24 novembre, documentari e film su Sebastião Salgado, Steve McCurry, Diane Arbus, Annie Leibovitz, Richard Boyle e William Eugene Smith.

Per maggiori dettagli sul programma completo e sulle modalità di acquisto dei biglietti, visita il sito del Cinema Nuovo Pendola. I biglietti per i singoli spettacoli saranno acquistabili direttamente presso la biglietteria del Cinema Nuovo Pendola prima delle proiezioni.

Non perdere l’occasione di vivere la grande fotografia anche sul grande schermo!