Semplici, missione riscatto per il Costone

Vuole tornare subito al successo la Vismederi Costone Siena, attesa domani, sabato 10, alle ore 21:00, dalla sfida del PalaOrlandi contro San Paolo Ostiense: “Abbiamo lavorato bene tutta la settimana, analizzando cosa non è andato a Roma, e adesso siamo pronti per questa nuova partita – spiega l’assistant coach gialloverde, Davide Semplici -.

Affrontiamo una squadra molto giovane e dinamica, che corre molto e che cerca sempre il canestro nei primi otto secondi dell’azione. Quando non ci riescono, sanno giocare molto bene anche di tagli e di blocco tra esterni. Dovremo quindi essere concentrati su queste situazioni, ma, allo stesso tempo, anche mettere in campo molta attenzione e continuità per tutti i quaranta minuti”