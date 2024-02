Al Teatro del Popolo di Rapolano in scena ‘Una giornata qualunque’

A Rapolano Terme torna ad aprirsi il sipario sulla stagione 2023 – 2024 del Teatro del Popolo. Venerdì 16 febbraio alle ore 21 andrà in scena la commedia ‘Una giornata qualunque’ di Dario Fo e Franca Rame, interpretata da Gaia De Laurentiis e Stefano Artissunch con le musiche della Banda Osiris e la regia di Stefano Artissunch.

Lo spettacolo, divertente e vivace, traccia un caustico ritratto delle nevrosi femminili condensando il meglio della comicità di Dario Fo e Franca Rame.

Info. Lo spettacolo fa parte della stagione teatrale promossa da Comune, Fondazione Toscana Spettacolo onlus – riconosciuta dal Ministero della Cultura come primo Circuito Multidisciplinare in Italia per il 2023 – e Associazione Filarmonico Drammatica di Rapolano Terme.

Per informazioni sui biglietti, è possibile contattare il numero 331-8181776 tramite WhatsApp oppure scrivere all’indirizzo di posta elettronica teatrorapolano@gmail.com. I biglietti interi per i singoli spettacoli della stagione possono essere acquistati attraverso il sito https://biglietteria.toscanaspettacolo.it. Sono previste riduzioni per spettatori over 65, soci Coop e per i possessori della Carta dello spettatore FTS (valide solo in caso di acquisto dei biglietti).