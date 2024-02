Comune di Poggibonsi e sindacati firmano l’accordo sul bilancio

Accordo sul bilancio firmato da Comune di Poggibonsi e sindacati. Mantenere il livello qualitativo e quantitativo dei servizi senza aumentare la leva fiscale, destinare risorse ulteriori al piano di manutenzione, definire un piano di azioni e proposte per promuovere la partecipazione degli anziani alla vita sociale. E poi ancora il sostegno alle persone fragili, la centralità degli investimenti per la messa a norma delle scuole, per l’efficientamento e la digitalizzazione, la necessità di proseguire il percorso con Acque spa per ammodernare la rete idrica e il monitoraggio sulla raccolta rifiuti per introdurre ulteriori affinamenti necessari.

Sono questi alcuni degli impegni dell’accordo sul bilancio 2024 che è stato firmato oggi, 14 febbraio, al Comune di Poggibonsi; la piattaforma è sottoscritta dall’amministrazione comunale e dalle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil con i loro sindacati pensionati.

“Una firma nata dal confronto e frutto di una articolata proposta presentata dai sindacati nelle scorse settimane – dice il sindaco di Poggibonsi David Bussagli -. Un percorso sempre più importante per condividere, definire e costruire risposte adeguate ai vecchi e nuovi bisogni dei cittadini. Come sempre abbiamo raggiunto un accordo, frutto di un impegno condiviso che ogni anno facciamo nostro e che parte dal riconoscere il valore della contrattazione per migliorare e qualificare servizi e risposte”.

La piattaforma sottoscritta rende le mosse dalla situazione di crisi che tutto il paese sta attraversando, che rende “irrinunciabile la pratica della concertazione e della contrattazione che parta dal comune riconoscimento di interessi collettivi da salvaguardare e perseguire attraverso appropriate politiche pubbliche definite tra tutti i soggetti interessati”. Le parti si impegnano a coniugare il sostegno e l’incentivazione allo sviluppo economico con la difesa delle categorie sociali più disagiate e fragili, a dare risposte concrete con la progettazione partecipata di un più forte welfare locale come motore di sviluppo e ad attivare un confronto costante e strutturato sull’utilizzo dei fondi e delle risorse previste nella programmazione ordinaria e straordinaria.

Nella piattaforma sul bilancio 2024 firmata tra Comune di Poggibonsi e sindacati è riportato lo stato dell’arte delle opere finanziate con il Piano nazionale ripresa e resilienza, con i fondi europei e altri canali. Si riconosce e si conferma la centralità e la necessità di tutelare il complesso dei servizi sociali, sociosanitari e socio assistenziali attraverso la Società della salute. Centrali restano le politiche educative collocate dentro un processo di educazione permanente. Compatibilmente alle risorse disponibili in bilancio il Comune si impegna a continuare con gli aiuti alle persone che si trovano in una situazione di povertà e a sostenere il Fondo affitti.

Il Comune di Poggibonsi si impegna a implementare con Acque spa il percorso di investimenti per ammodernare gradualmente la rete idrica per ridurre i guasti e limitare perdite e disagi per i cittadini, e a proseguire l’affinamento del sistema di riorganizzazione della raccolta rifiuti per superare le criticità ancora presenti, con il coinvolgimento dei cittadini, con le iniziative con Sei Toscana nelle scuole per creare una maggiore consapevolezza e responsabilità collettiva, con azioni puntuali. Il Comune assume l’impegno a confrontarsi per definire la destinazione progettuale annuale, una volta approvato il rendiconto, delle eventuali risorse libere e non vincolate per finalità sociali e di tutela della fragilità.