A Montepulciano incontro con Luigino Bruni sulle relazioni umane, tra Bibbia e mondo economico

Un pubblico attento, interessato e numeroso ha riempito venerdì 9 febbraio la sala dell’Auditorium di Banca Tema a Montepulciano, in occasione della conferenza dell’economista Luigino Bruni sul tema “La Ferita dell’altro. Bibbia, relazioni umane ed economia”.

L’incontro, promosso dalla Diocesi di Montepulciano – Chiusi – Pienza e che ha visto anche la presenza del vescovo, cardinale Augusto Paolo Lojudice, è stato organizzato dalla Lubit – Libera università per le Scienze biblico teologiche – in collaborazione con Banca Tema e Tema Vita.

Ad ispirare il tema della serata una delle molte pubblicazioni del professor Bruni che, come lui stesso afferma, è “un economista che nel corso dei suoi studi ha sviluppato sempre maggiori interessi per l’etica e gli studi biblici”.

“Interrogarsi e riflettere su come le relazioni con il prossimo possano essere un incontro e non uno scontro, anche in una struttura capitalistica come la società contemporanea, è molto importante – ha dichiarato Andrea Giambetti, direttore dell’ufficio scolastico della Diocesi, introducendo la serata -. Siamo felici che questa conferenza sia un’occasione per creare connessioni tra istituzioni così diverse, in grado di comunicare su temi tanto importanti.”

“E’ un onore per Banca Tema e Tema Vita ospitare la conferenza di Luigino Bruni, autorevole economista civile – ha dichiarato Francesco Gentili, consigliere di amministrazione di Banca Tema e vicepresidente di Tema Vita -. Ringraziamo la Diocesi – ha proseguito Gentili – per aver organizzato questo momento di crescita per la comunità. C’è un grande bisogno di diffondere valori, di coniugare la Bibbia con l’economia e questo incontro è una grande opportunità per tutti, per ragionare in modo diverso sui propri comportamenti, a livello individuale, di famiglia, di impresa”.

Un tema importante e delicato, quello trattato durante la serata a Montepulciano, che Luigino Bruni ha affrontato a partire da un episodio della Genesi. Un episodio che, nella lettura data, è una metafora dei rapporti umani.

Ha concluso la serata il cardinale Lojudice che ha ringraziato Luigino Bruni per la sua lettura e il suo ispirarsi alla Bibbia. “La Bibbia ci mette la vita davanti, – ha affermato il cardinale Augusto Paolo Lojudice – racconta, descrive cerca di delineare quello che è l’essere umano. Leggere la Bibbia significa uscirne senz’altro arricchiti, lascia a tutti qualcosa, almeno una domanda, una riflessione”.