“Uno Su Mille”, a Piancastagnaio i successi di Gianni Morandi

Sabato 20 gennaio alle ore 21.15, presso il Teatro comunale Ricci Barbini di Piancastagnaio, avrà luogo il concerto di “Uno Su Mille”, la tribute band ufficiale dedicata a Gianni Morandi.

Un concerto di due ore che attraversa mezzo secolo di storia della canzone italiana, in un susseguirsi di brani indimenticabili, dai più “leggeri” a quelli autobiografici, passando per le varie collaborazioni di Morandi.

Il solista è Marco Forconi, che è stato incontrato proprio da Gianni Morandi al Teatro Duse di Bologna nel 2020, ricevendo i complimenti e l’apprezzamento dell’artista di Monghidoro, girando un filmato che viene proiettato all’inizio dello show.

“Uno Su Mille – racconta Marco Forconi, fondatore e voce solista del progetto – nasce come SpinOff del mio spettacolo “Caporali Coraggiosi” , il tributo nazionale a Baglioni e Morandi, nato nel 2017. Spesso ci veniva chiesto se potevamo fare più concerti, cosa non praticabile trattandosi di un progetto molto grande, che porta fino a 30 persone sul palco – continua Forconi – nel 2022 ho quindi deciso di avviare il tributo dedicato a Gianni, trasferendo gli stessi musicisti del progetto primario, ma con una formazione molto più contenuta che può esibirsi in diversi ambiti, inclusi i teatri di piccole dimensioni”.

Sul palco anche la vocalist Valentina Caturelli, già semifinalista al festival di Castrocaro e apparsa su RAi 1 e RAI2 , con “The Voice of Italy” e “Tali e Quali”.

“Lavoro con Marco dal 2019, sia come vocalist dei “caporali” che con un mio spettacolo (Valentina Caturelli Music) – racconta Valentina Caturelli – nonostante io appartenga ad una generazione precedente, quando mi ha proposto “Uno Su Mille” ho subito accettato perché parliamo della storia della musica italiana e per una come me, che sta finendo gli studi in conservatorio, è importante conoscere vari stili musicali”.

I biglietti del concerto della tribute band ufficiale dedicata a Gianni Morandi “Uno Su Mille”, saranno disponibili al botteghino del Teatro comunale Ricci Barbini di Piancastagnaio, in via XX Settembre,1, la sera dello spettacolo o prenotabili chiamando il numero 0577 787512.