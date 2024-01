“Ci vuole orecchio”, Politeama sold out con Elio che canta Jannacci

Il 2024 parte col botto al Politeama di Poggibonsi, giovedì 11 gennaio alle 21.00 sold out per lo spettacolo “Ci vuole orecchio”, spettacolo concerto con Elio che canta e recita Enzo Jannacci, regia e drammaturgia di Giorgio Gallione e con Alberto Tafuri pianoforte, Martino Malacrida batteria,

Pietro Martinelli basso e contrabbasso, Sophia Tomelleri sassofono, Giulio Tullio trombone Paolo Silvestri arrangiamenti musicali. Enzo Jannacci è stato il cantautore più eccentrico e personale della storia della canzone italiana, in grado di intrecciare temi e stili apparentemente inconciliabili: allegria e tristezza, tragedia e farsa, gioia e malinconia. E ogni volta il suo sguardo, poetico e bizzarro, è riuscito a spiazzare, a stupire: popolare e anticonformista contemporaneamente.

Jannacci è anche l’artista che meglio di chiunque altro ha saputo raccontare la Milano delle periferie degli anni ‘60 e ‘70, trasfigurandola in una sorta di teatro dell’assurdo realissimo e toccante, dove agiscono miriadi di personaggi picareschi e borderline, ai confini del surreale. Verrà rivisitato, reinterpretato e “ricantato” da Elio. Un repertorio umano e musicale sconfinato e irripetibile, arricchito da scritti e pensieri di compagni di strada, reali o ideali, di Jannacci. Da Umberto Eco a Dario Fo, da Francesco Piccolo a Marco Presta, a Michele Serra.

Dopo lo spettacolo concerto “Ci vuole orecchio”, con Elio che canta e recita Enzo Jannacci, la stagione al Politeama proseguirà poi il 23 gennaio con Ispettore generale, con Rocco Papaleo, già quasi sold out e con Stupida Show con Paola Minaccioni il 13 febbraio.

Info e biglietti per gli altri spettacoli in stagione presso le casse del Teatro Politeama in orario casse cinema, martedì e mercoledì dalle 17.30 alle 19.30 e il giorno dello spettacolo dalle 18.00 e sul sito www.politeama.info. Grazie alla biglietteria congiunta, i biglietti sono acquistabili anche presso le casse del Teatro del Popolo di Colle di Val d’Elsa e del Boccaccio di Certaldo. Speciali riduzioni e agevolazioni sono previste per i Soci Coop, soci ChiantiMutua, gli “under 35”, gli “over 65”, per gli studenti delle scuole secondarie di I e II grado.

La sera dello spettacolo sarà possibile cenare con il Piattoteatro in uno dei locali del centro storico di Poggibonsi che aderiscono all’iniziativa. Tutte le info su www.politeama.info.

Lo spettacolo al Politeama di Poggibonsi di Elio che canta Jannacci fa parte della stagione teatrale congiunta dei teatri della Valdelsa, organizzata dai Comuni di Certaldo, Colle di Val d’Elsa e Poggibonsi, dalla Fondazione Elsa – Culture comuni, dall’Azienda speciale Multiservizi di Colle di Val d’Elsa e dalla Società GrandeSchermo. Tra gli sponsor della stagione Unicoop Firenze, ChiantiBanca.