Doppio appuntamento con ‘TeatrInScatola’ a Monteroni d’Arbia

‘TeatrInScatola’, la rassegna curata da Straligut Teatro, torna ad animare il Supercinema di Monteroni d’Arbia con un appuntamento in programma venerdì 12 gennaio alle ore 21.30 e uno spettacolo per i più piccoli fissato per domenica 14 gennaio alle ore 16.30.

La rassegna conta sul supporto dei Comuni di Monteroni d’Arbia e Buonconvento, Regione Toscana e Ministero della Cultura e vede fra gli sponsor Sei Toscana, Banca Centro Toscana Umbria, Acquedotto del Fiora e Siena Ambiente.

Lo spettacolo di venerdì 12 gennaio si intitola “S’unda manna” e porta in scena il nuovo lavoro di Elisa Pistis prodotto da Teatro Insonne e diretto da Annalisa Bianco per raccontare la storia di un uomo che deve fare i conti con il suo passato traumatico e con la sua terra d’origine, la Sardegna. L’appuntamento per bambini e famiglie in programma domenica 14 gennaio, invece, rappresenta il debutto della nuova produzione di teatro ragazzi di Straligut e si intitola “La valigia di Frankie”. Diretto e interpretato da Anna Amato e Alice Bellini, lo spettacolo è dedicato alle buone pratiche per ridurre l’impatto negativo che tutti noi abbiamo sull’ambiente e vede come protagonista la fantasiosa Frankie, i suoi giocattoli e la sua amica immaginaria, Henry, fra riuso, risparmio, riciclo e recupero degli oggetti.

‘TeatrInScatola’ continuerà fino al mese di marzo con altri appuntamenti per adulti, bambini e famiglie che faranno ancora tappa al Supercinema di Monteroni d’Arbia e al Teatro dei Risorti di Buonconvento.

L’edizione 2023-2024 della rassegna propone anche il progetto ‘Vitamina T’, nato dall’idea di sperimentare un’esperienza di welfare culturale utilizzando il teatro come strumento per la cura e il benessere dei bambini e delle loro famiglie. Grazie alla collaborazione fra Comuni, pediatri e farmacie e al sostegno della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, l’iniziativa pone al centro la salute e il bisogno di socialità e creatività, contribuendo a contrastare la povertà educativa e gli effetti della pandemia sul piano emotivo, dell’apprendimento e della socializzazione. Presso pediatri e farmacie del territorio sarà possibile ritirare una confezione di Vitamina T con quattro “compresse” che in realtà sono dei buoni: due riservati ai bambini e due agli adulti accompagnatori. Ogni compressa dà diritto a un biglietto di 2 euro per gli appuntamenti pomeridiani di TeatrInScatola a Monteroni d’Arbia e Buonconvento, da presentare in biglietteria il giorno dello spettacolo.

Sul sito www.straligut.it è possibile prenotare gli spettacoli e per maggiori informazioni è possibile scrivere a biglietteria@straligut.it. Il progetto è realizzato in collaborazione con i Comuni di Monteroni d’Arbia e Buonconvento e con il Community Hub Culture Ibride.