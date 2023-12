Note jazz per accompagnare gli auguri di Natale all’Aou Senese

Saranno le note del jazz ad accompagnare gli auguri di Natale per i professionisti e i pazienti dell’Aou Senese. Giovedì 21 dicembre, alle ore 12:30, nell’aula magna del centro didattico, si tiene il concerto del Matteo Addabbo Organ Trio per dare, attraverso la musica, gli auguri di buone feste a chi lavora e a chi per motivi di salute deve trascorrere parte del suo Natale in ospedale.

Il concerto per il Natale dell’Aou Senese è aperto a tutti e viene trasmesso in diretta streaming sul canale Youtube dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese.

Matteo Addabbo è un organista, pianista e compositore. Dal 2003 collabora con Siena Jazz-Accademia Nazionale del Jazz, dapprima come docente del laboratorio di interpretazione propedeutica e piano complementare, e dal 2006 come docente di Hammond, tastiere e pianoforte. Dal 2013 è il frontman del Matteo Addabbo Organ Trio, formato anche da Andrea Mucciarelli alla chitarra e Andrea Beninati alla batteria. Il trio ha già inciso due dischi “Bugiardi nati” nel 2016 e, l’ultimo uscito nel 2023, “L’asino che vola”.