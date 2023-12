Gaiole in Chianti, il Clante d’Oro 2023 va a Francesco Ricasoli

Il Clante d’oro 2023, massima onorificenza cittadina di Gaiole in Chianti, è stato assegnato a Francesco Ricasoli, imprenditore di riferimento che ha sempre posto massima attenzione alla sostenibilità del territorio in campo economico, ambientale, etico e sociale e che ha sempre aiutato tutte le realtà associative locali.

La cerimonia si è tenuta come ogni anno alle ex Cantine Ricasoli, in occasione del consueto “Concerto di Natale” del Corpo bandistico Vannetti. Quest’anno è stata assegnata anche una menzione d’onore a Stefania Pianigiani, blogger originaria di Gaiole in Chianti, con la seguente motivazione: “Per aver promosso la tipicità e il valore del nostro patrimonio geografico ed enogastronomico con competenza, passione e forte senso identitario, mantenendo la leggerezza con la quale si autodefinisce orgogliosamente giornalista giardiniera”.

Le borse di studio per meriti scolastici, assegnate al termine del ciclo della scuola secondaria di primo grado, sono andate a Rachele Lastrucci e Vittoria Lepri.

Consegna del borse di studio a Rachele Lastrucci e Vittoria Lepri

È stata un’edizione particolarmente emozionante – sottolinea il sindaco di Gaiole in Chianti Michele Pescini sull’assegnazione del Clante d’Oro 2023 – a partire dall’esecuzione della Filarmonica Vannetti, diretta dal maestro Tonelli, che ha visto quest’anno la partecipazione dei maestri Sergio Corbini, Sandro Marra e Andrea Bruni e dei giovani allievi della scuola di musica, che per la prima volta si sono esibiti nella banda. Questo è un bellissimo segnale di continuità che viene garantito proprio dalla presenza della scuola di musica ad una istituzione storica come la società Filarmonica Vannetti, che ha superato il secolo e mezzo di attività.”

Dopo la sospensione dello scorso anno, in rispetto delle vittime del Covid, quest’anno è stato di nuovo assegnato il Clante d’Oro.

“Con grade piacere, su proposta della Consulta delle associazioni, il Consiglio comunale di Gaiole in Chianti ha assegnato all’unanimità il Clante d’Oro, la massima onorificenza cittadina, a Francesco Ricasoli – spiega il sindaco Michele Pescini – pronipote del Barone di Ferro, imprenditore di successo, produttore di grandi vini che sono espressione di questa terra e simbolo del Chianti. Da trenta anni alla guida dell’azienda vitivinicola che porta il nome della sua storica famiglia, Francesco Ricasoli ha sempre condotto la propria attività imprenditoriale con una costante attenzione alla sostenibilità del territorio in campo economico, ambientale, etico e sociale, aiutando costantemente il tessuto associativo locale.

Michele Pescini e Stefania Pianigiani

Abbiamo voluto premiare anche Stefania Pianigiani – conclude il Sindaco del Comune di Gaiole in Chianti – perché attraverso il suo lavoro di giornalista e blogger contribuisce a far conoscere Gaiole in Chianti, promuovendone l’identità, la storicità e l’originalità, come ha fatto anche nel suo ultimo libro ‘Siena, la grande dolcezza’ in cui parla di dolci e tradizioni senesi. Rinnovo infine i complimenti alle due giovani studentesse a Rachele Lastrucci e Vittoria Lepri per i risultati scolastici conseguiti, augurando loro un futuro ricco di soddisfazioni, nella scuola così come nella professione”.