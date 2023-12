Francesco Macrì è il nuovo presidente di Confservizi

Sarà Francesco Macrì a guidare per i prossimi due anni la Confservizi nazionale, la confederazione formata da Asstra e Utilitalia che rappresenta 600 imprese dei servizi pubblici con 300 mila dipendenti. Lo ha deciso oggi all’unanimità l’assemblea Confservizi convocata per il rinnovo della presidenza.

“Sono molto soddisfatto dell’incarico – dichiara Francesco Macrì, neopresidente di Confservizi – arrivato in una fase in cui la rappresentanza di settori in rapida evoluzione, soggetti al contempo a sfide molteplici e sempre più impegnative, appare quanto mai complessa. L’obiettivo è di recuperare per la Confservizi il pieno significato di servizio pubblico a carattere industriale, con una rappresentanza più assidua della confederazione nei principali tavoli del governo Meloni e nei più importanti tavoli industriali del nostro Paese”.

Francesco Macrì. Nato ad Arezzo nel 1973, laureato in giurisprudenza, Macrì vanta numerose esperienze amministrative e manageriali nei settori dell’energia, nei servizi, trasporti e nelle telecomunicazioni. Da giugno 2023 è presidente esecutivo di Estra Spa – tra gli operatori leader nel Centro Italia nel settore della distribuzione e vendita di gas naturale, attivo anche nella vendita di energia elettrica – carica già ricoperta dal 2016 al 2021. Dal maggio del 2023 è componente del Consiglio di amministrazione di Leonardo Spa. Dal 2016 fa parte della Giunta esecutiva di Utilitalia, associazione che rappresenta oltre 400 imprese energetiche, idriche e ambientali. Dal 2018 è presidente di ITS Energia e Ambiente della Toscana e coordinatore nazionale della rete ITS della filiera Energia.

Confservizi è il sindacato d’impresa che rappresenta e tutela gli Associati che operano nei settori a rilevanza industriale come acqua, gas, energia elettrica, igiene ambientale, trasporti locali. Attraversando diverse denominazioni, Confservizi ha contribuito a raccogliere le forze e le potenzialità di quante realtà operano nella pubblica utilità. Attualmente la Confservizi è costituita dalle seguenti federazioni: ASSTRA – Associazione Trasporti, UTILITALIA – Energia, Acqua e Ambiente. http://www.confservizi.net/.