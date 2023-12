Montepulciano, nuove aperture centri civici per consegne 6Card

Continua l’impegno per la riorganizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti a Montepulciano: al termine di una prima intensa attività di consegna tessere 6Card programmata e terminata lo scorso 9 dicembre, Sei Toscana fa sapere che sono state consegnate tessere al 77% delle utenze aventi diritto.

Un dato molto buono, ma sul quale è necessario continuare a lavorare. Per questo è previsto un nuovo calendario di consegna straordinario per gli utenti residenti nelle frazioni di Abbadia, Acquaviva, Montepulciano Stazione, Gracciano e Valiano.

Il nuovo calendario per la consegna delle 6Card nel comune di Montepulciano che partirà da giovedì 21 dicembre

Acquaviva c/o G. B. Cocconi – giovedì 21 dicembre dalle 15.30 alle 18.30 e venerdì 5 gennaio dalle 10.00 alle 13.00

Montepulciano Stazione c/o Centro Civico – venerdì 22 dicembre dalle 10.00 alle 13.00 e giovedì 11 gennaio dalle 15.30 alle 18.30

Gracciano c/o Centro Civico – giovedì 28 dicembre dalle 15.30 alle 18.30 e venerdì 12 gennaio dalle 10.00 alle 13.00

Valiano c/o le sale delle ex scuole – venerdì 29 dicembre dalle 10.00 alle 13.00 e giovedì 18 gennaio dalle 15.30 alle 18.30

Abbadia di Montepulciano c/o centro civico – giovedì 4 gennaio dalle 15.30 alle 18.30 e venerdì 19 gennaio dalle 10.00 alle 13.00.

Si ricorda che le tessere 6Card al momento non saranno necessarie per aprire i nuovi cassonetti ad accesso controllato che sono in corso di installazione, ma è comunque opportuno poter ritirare, per tempo, la duplice copia riservata a ciascun’utenza Tari.

Per maggiori informazioni sulla consegna delle 6Card nel comune di Montepulciano: https://seitoscana.it/comuni/montepulciano/raccolta-rifiuti.