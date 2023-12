“Sulla rotta dell’isola del tesoro” al Teatro degli Astrusi di Montalcino

Venerdì 8 dicembre alle ore 17:00, al Teatro degli Astrusi di Montalcino KanterStrasse e Giallo Mare Minimal Teatro presentano “Sulla rotta dell’isola del tesoro – La vera storia della pirateria”, regia Renzo Boldrini e Simone Martini, drammaturgia Simone Martini, con Daniele Bonaiuti, Simone Martini, Alessio Martinoli, Tazio Torrini un lavoro dedicato all’affascinante mondo dei pirati, già presente ai tempi dei Fenici, dell’Impero Romano, a quel senso di libertà e spregiudicatezza da sempre associato al mondo dei gentiluomini di ventura.

Chi non ha mai sognato di essere un pirata? Chi non è mai rimasto affascinato da quel senso di libertà e spregiudicatezza da sempre associato al mondo dei gentiluomini di ventura? Chi, tra noi, leggendo L’Isola del tesoro di Luis Stevenson, non si è mai chiesto cosa fosse successo prima?

Lo spettacolo “Sulla rotta dell’isola del tesoro”, in programma al Teatro degli Astrusi di Montalcino, prova a rispondere a questa domanda. A cavallo tra il XVII e il XVIII secolo, il nuovo mondo divenne teatro di numerosi conflitti tra le super potenze del periodo. In questo lontano mondo, dove ancora tutte le bandierine non erano state posizionate, un gruppo eterogeneo di furfanti, avidi, poeti e sognatori decise di fondare una propria Repubblica a Nassau, nell’isola di New Providence nei Caraibi.

Il prossimo appuntamento invece per la stagione di prosa sarà per venerdì 15 dicembre, alle 21:15 al Teatro degli Astrusi una serata dedicata al gospel internazionale con il gruppo New Millennium Gospel Singers, una formazione direttamente da Pittsburgh in Pennsylvania, USA, che raccoglie alcuni fra i migliori talenti della musica gospel internazionale, in un eccezionale accostamento di voci e timbri dalle sfumature profonde, nell’ambito del Toscana Gospel Festival.

Nato nel 2000 per festeggiare il Nuovo Millennio, il gruppo è stato formato dal genio del reverendo Keith Moncrief già creatore e leader di gruppi di fama mondiale. The New Millennium hanno al loro attivo centinaia di concerti in tutta Europa, in una strepitosa ascesa verso il successo. In Italia il gruppo si è esibito in prestigiosi teatri.

Biglietti anche su www.ticketone.it. Info 342 5772767 – info@montalcinoteatro.it – www.montalcinoteatro.it – www.teatrinodeifondi.it.