A Montepulciano il Natale si accende anche nelle frazioni

Torna il Natale a Montepulciano, con le sue 65 casette in legno tra Piazza Grande e via San Donato, il magico Castello di Babbo Natale, l’area food coperta, le degustazioni nella Christmas Terrace e un’animazione ogni volta più sorprendente.

Oltre al grande evento che animerà il capoluogo per il ponte dell’Immacolata, sono pronti anche i preparativi per il Natale nelle frazioni di Montepulciano, così come le luminarie installate su tutto il territorio comunale. Il ricco tessuto associativo e sociale che anima le frazioni ha reso note le prime iniziative previste per le festività che, siamo sicuri, vedranno aggiungersi ulteriori momenti di festa e di convivialità, nei prossimi giorni.

Ad Abbadia di Montepulciano si inizia proprio venerdì 8 dicembre, alle ore 17, con l’inaugurazione dell’albero di Natale e del presepio, mentre alle 18 ci sarà lo spettacolo con fuoco “Dancing with the flame” proposto da The Sparkle, in piazza San Pietro, con replica alle ore 21. Il Natale ad Abbadia, organizzato dalla Parrocchia di San Pietro Apostolo con il patrocinio del Comune di Montepulciano, continuerà sabato 23 dicembre con il concerto di Natale con gli “Archi Poliziani” in chiesa, alle ore 17, e con lo spettacolo di magia con “Mago Stramagante” alle ore 21, nel teatro parrocchiale. Domenica 24 dicembre, dopo la santa messa delle 22, è previsto, per la gioia dei più piccoli, l’arrivo di Babbo Natale in piazza San Pietro. Per finire, venerdì 5 gennaio, in vista dell’epifania, alle ore 21 spettacoli di storie per bambini “Vola Favòla”, mentre alle 21:30 arriverà proprio la befana. Prevista anche una lotteria a premi, una gara dei presepi (info e iscrizioni 3316708360) e una postazione per spedire le letterine a Babbo Natale nella cassetta posizionata sotto l’albero (per la consegna dei propri regali da Babbo Natale e la calza della Befana contattare il 3286668883).

Un Natale tutto particolare a Valiano. Si inizia sabato 9 dicembre, quando alle ore 17:30 sarà acceso un albero di Natale… composto da trattori. I messi agricoli, simbolo del lavoro delle campagne, saranno disposti con i fari accesi su un grande terreno secondo una forma che, vista dall’alto, rappresenta un originale albero natalizio illuminato (per informazioni: 338-1400743; 340 9250293). Oltre a questa iniziativa sicuramente originale, il Natale a Valiano offrirà anche eventi più classici e tradizionali, ma non meno piacevoli. Sabato 16 dicembre (dalle ore 15 alle ore 20) e domenica 17 dicembre (dalle 10 alle 20) si terrà il “Mercatino nel castello” con un’esposizione di prodotti tipici, hobbistica, idee regalo e artigianato. Sarà possibile degustare prelibate castagne, vin brûlé e cioccolata calda. Previste tante iniziative per i bambini, a partire dal classico e sempre magico incontro con Babbo Natale. Domenica 17 dicembre, alle ore 16, è previsto uno spettacolo musicale con i bambini che cantano le canzoni di Natale. A seguire merenda ai bambini offerta dal G.S. La Rocca. L’iniziativa è organizzata da A.S.D. Gruppo Sportivo La Rocca di Valiano, in collaborazione con le Contrade di Valiano e con il patrocinio e il contributo del Comune di Montepulciano. Per informazioni: G.S. La Rocca: cell. 349 8622143, gslarocca@libero.it.

A Gracciano, sempre per l’8 dicembre, è prevista l’inaugurazione del “Presepio graccianese”, interamente costruito con materiale riciclato, e l’accensione delle luminarie, a partire dalle ore 20:30 presso il campo delle scuole. Per i presenti, sarà possibile assistere ad un intrattenimento musicale di fronte al presepio e dolci natalizi per tutti. L’iniziativa è organizzata dalla A.S.D. Gracciano.

Il Natale a Sant’Albino si festeggerà venerdì 22 dicembre, in piazza delle Calle, di fronte al Centro civico, a partire dalle ore 19. Ci sarà un “Falò di buonaugurio” con vin brulé, caldarroste, bomboloni, crepes e zucchero filato, e street food, con lampredotto, panini con porchetta o salsiccia, birre artigianali ed altre prelibatezze. La serata sarà allietata dai canti della Corale Poliziana e il Gruppo Corale Le Grazie e dalla musica di Igor Abbas. L’evento è realizzato dall’associazione S. Albino eventi (per info 389/4813764), con il contributo e il patrocinio del Comune di Montepulciano.

Come detto, a questi prime iniziative del Natale di Montepulciano rese note dalle associazioni, potrebbero aggiungersi ulteriori eventi che saranno puntualmente riportati dai canali informativi del Comune e sul sito: www.montepulcianoliving.it.