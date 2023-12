Fondazione SMS, ampliata modalità di presentazione delle candidature per Cda e presidente revisori

Fondazione SMS: il Comune di Siena ha ampliato la modalità di presentazione delle candidature relative agli avvisi per la nomina del presidente, del vicepresidente e di tre componenti del Consiglio di amministrazione e per la nomina del presidente del Collegio dei revisori dei conti della Fondazione Antico Ospedale Santa Maria della Scala.

Al fine di consentire una più ampia partecipazione al bando per la Fondazione SMS, le candidature possono essere presentate, oltre che attraverso l’apposita procedura on line all’indirizzo nomine.comune.siena.it, anche con le seguenti modalità: consegna a mano negli orari di apertura dell’ufficio protocollo – Piazza il Campo, 1 Siena – (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12:30, il martedì e giovedì anche dalle 15 alle 16:30); posta certificata: comune.siena@postacert.toscana.it. Restano invariate le altre condizioni indicate nell’avviso nonchè i termini per la presentazione delle candidature.

La scadenza di entrambi gli avvisi per le candidature alla Fondazione SMS, pubblicati sull’Albo Pretorio dell’amministrazione, è fissata il 15 dicembre 2023. Gli atti in questione contengono i principi generali secondo cui “il Comune di Siena provvede alle nomine e designazioni informandosi ai principi di trasparenza, pubblicità, partecipazione, rispetto del principio della rappresentanza di genere. Le nomine e designazioni sono altresì effettuate secondo criteri di competenza, onestà e merito, evitando cumuli di incarichi e conflitti di interesse. Tutte le nomine sono quindi effettuate secondo modalità chiare e trasparenti. Sono definiti i requisiti di accesso basati su curricula, esperienze e realizzazioni nei campi sottoposti a nomina. Tutti i nominati sono valutati periodicamente nel loro operato, che si dovrà ispirare agli indirizzi che il Consiglio comunale riterrà utile adottare”.

Cda. Ai sensi dell’articolo 9 dello statuto, il socio fondatore della Fondazione Santa Maria della Scala è il Comune di Siena, al quale spetta la nomina e la revoca del Consiglio di amministrazione e degli organi di controllo. Con un decreto sindacale dell’agosto del 2021 erano stati nominati il presidente e quattro componenti del Consiglio di amministrazione in rappresentanza del Comune di Siena; con un altro decreto sindacale, del novembre 2021 era stato designato il vicepresidente. Il CdA e il Collegio sindacale erano stati nominati in via transitoria fino al 31 dicembre 2023.

“Rilevata pertanto la necessità – si legge nell’avviso firmato dal Sindaco di Siena – di provvedere alla nomina del presidente, del vice presidente e di tre componenti il Consiglio di amministrazione della Fondazione Antico Ospedale Santa Maria della Scala” si avvisa che, al fine di procedere alle nomine, “sono aperti i termini per la presentazione delle candidature”. Le proposte di candidatura dovranno essere indirizzate al Sindaco improrogabilmente entro il giorno 15 dicembre 2023. Il candidato può essere proposto da ogni consigliere del Comune di Siena, l’Università degli Studi di Siena, l’Università per Stranieri di Siena, la Camera di Commercio di Siena, gli Ordini professionali con sede nel territorio del Comune di Siena, le associazioni sindacali con sede nel territorio del Comune di Siena, le associazioni di categoria con sede nel territorio del Comune di Siena, le altre associazioni con sede nel territorio del Comune in Siena e che vi operino da almeno due anni; le candidature devono essere accompagnate da sintetica motivazione.

Revisori conti. Ai sensi dell’articolo 21 dello Statuto, il Collegio dei revisori dei conti della Fondazione Antico Ospedale Santa Maria della Scala è composto da tre membri di cui il Presidente è nominato dal socio fondatore Comune di Siena e due sindaci effettivi sono nominati dall’assemblea generale, uno su designazione del Mibac e uno dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Siena.

“Rilevata pertanto – si legge nell’avviso firmato dal Sindaco di Siena – la necessità di provvedere alla nomina del presidente del Collegio dei revisori dei conti della Fondazione Antico Ospedale Santa Maria della Scala”, si avvisa che al fine di procedere alla nomina “sono aperti i termini per la presentazione delle candidature”. Le proposte di candidatura per il presidente del Collegio dei revisori dei conti della Fondazione SMS dovranno essere indirizzate al Sindaco improrogabilmente entro il giorno 15 dicembre 2023. Il termine indicato è da considerarsi perentorio e l’intempestività determina l’esclusione dalla procedura. Il candidato può essere proposto da ogni consigliere del Comune di Siena, l’Università degli Studi di Siena, l’Università per Stranieri di Siena, la Camera di Commercio di Siena, gli Ordini professionali con sede nel territorio del Comune di Siena, le Associazioni sindacali con sede nel territorio del Comune di Siena, le Associazioni di categoria con sede nel territorio del comune di Siena, le altre Associazioni con sede nel territorio del Comune in Siena e che vi operino da almeno due anni; le candidature devono essere accompagnate da sintetica motivazione.