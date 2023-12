A Poggibonsi secondo week end per “La Via Maestra del Natale”

Secondo week end per “La Via Maestra del Natale”, il programma di mercatini ed eventi messo a punto dal Comune di Poggibonsi con il Centro Commerciale Via Maestra (i negozi sono tutti aperti), Fondazione Elsa, Confcommercio e Confesercenti. Un progetto di promozione e valorizzazione del territorio cofinanziato dalla Camera di Commercio e partecipato dalla Pro Loco e da una moltitudine di associazioni del territorio.

“Un altro weekend ricco di eventi, di divertimento, di sapori e tradizioni grazie ai mercatini che tornano in piazza Berlinguer, a giochi antichi e moderni, ad una mostra internazionale dedicata a Pinocchio, al protagonismo delle tante associazioni di volontariato – afferma Laura Martelli, presidente di Via Maestra CCN -. Giornate dedicate a tutte le famiglie che vorranno venire a trovarci nel nostro centro, in questa Poggibonsi illuminata e vestita a festa”.

Sono 15 le “casine” sistemate nell’area pedonale di piazza Berlinguer, mentre la pista per pattinare sul ghiaccio si trova in piazza Rosselli e piazza Nagy funge da area eventi per la tre giorni che prende il via venerdì 8 dicembre.

Il programma del week end di “La Via Maestra del Natale” a Poggibonsi

I mercatini di Natale. Questo week end è dedicato ai prodotti delle tradizioni enogastronomiche e ai prodotti agroalimentari di qualità. Fra gli espositori sarà possibile trovare alcune prelibatezze come i formaggi tipici delle Langhe, ad iniziare dal Gorgonzola (bërgonsola in piemontese) di Novara, fino a erborinati di capra. Poi confetture di frutta artigianali, miele, distillati, lavanda bio, prodotti naturali per la cosmesi (molti a base di Olio Evo) e per finire tanti tipi di formaggi, salumi, vini toscani, dolci senesi, l’Aglione della Valdichiana, la Cipolla di Certaldo e suoi derivati (è presente il Consorzio), tutto quello che serve per confezionare ottimi cesti natalizi. Troverete anche la casina con le bombette pugliesi, la ‘puccia’, il caciocavallo, birra e dolci confezionati pugliesi.

Venerdì 8 dicembre alle ore 17, nei locali in via della Repubblica 99 (al “Taglio”), viene inaugurata la mostra “100 e + Pinocchi” con l’esposizione della collezione privata di Mauro Minghi che possiede oltre 800 testi rari dell’opera di Collodi pubblicata per la prima volta 140 anni fa, nel 1883, e da allora tradotta in 260 lingue diverse. Un’esposizione dedicata alla storia di Pinocchio in tutte le lingue del mondo, con pubblicazioni provenienti dai luoghi più inaspettati, datati dal 1893 ai giorni nostri. “Una mostra inusuale e di grande spessore – dichiara Martelli – Un omaggio alla figura di Pinocchio, protagonista di una favola sempre attuale e dalle tante sfumature”. Minghi presenterà anche il suo libro di “Pinocchio in vernacolo poggibonsese” realizzato con il “Laboratorio F.C. Marmocchi”.

Nello stesso pomeriggio, la Sala Set del Teatro Politeama propone tre repliche (17,30, 18,30 e 19,30) dello spettacolo di Roberto Abbiati “Una tazza di mare in tempesta”, ispirato a Moby Dick di Herman Melville. Lo spettatore (solo 25 per volta) si troverà nella stiva della baleniera mentre il Capitano Achab e il suo equipaggio cacciano la leggendaria Balena Bianca (biglietti su www.politeama.eu).

In piazza Nagy arrivano i giochi di legno di “Ludus in tabula” per grandi e bambini (dalle ore 16,30) mentre in piazza Cavour dalle 16,45 saranno presenti i Folletti di Babbo Natale, presenti anche sabato 9 dicembre.

Sabato 9 dicembre, Poggibonsi ospita una partita di “Cacio al Fuso”. Direttamente da Pienza, grazie alla locale Pro Loco, arrivano in piazza Nagy (ore 15,30) i giocatori e l’attrezzatura per una partita del celebre gioco che ancora si pratica in alcune zone delle provincie di Siena e di Grosseto. Nel gioco si cimenteranno anche rappresentanti dei Rioni di Poggibonsi per un torneo estemporaneo con premio finale. Durante la manifestazione sarà possibile degustare gratuitamente i formaggi pecorini del Caseificio Nuovo in abbinamento ai vini dell’Azienda Agricola “La Croce” di Castellina in Chianti.

In piazza Cavour dalle 17,30 sarà attivo il laboratorio di biscotti aperto alle bambine e ai bambini di tutte le età “Vieni a cucinare con noi”.

Domenica 10 dicembre, piazza Nagy ospita, alle 15,30, il “Gioco del Panforte”. Alcuni giocatori esperti mostreranno le modalità del gioco ai rappresentanti dei Rioni di Poggibonsi che poi dovranno cimentarsi in un torneo con premio finale. Durante la competizione, si svolgerà anche una degustazione gratuita di panforte e ricciarelli di Siena Igp offerti da Coripanf (i Comitati per la promozione dei dolci senesi a Indicazione Geografica Tipica), in abbinamento al Vinsanto del Chianti Doc dell’azienda agricola “La Croce”.

Dalle ore 17, i musicisti di strada della “Bandaccia di San Gimignano” portano per le vie del centro il loro folclore e il loro repertorio.

Sabato 9 e domenica 10, dalle 15 alle 19, piazza Matteotti ospita “Abbiamo bisogno di te”, con le associazioni del volontariato che illustrano i loro progetti e promuovono le loro attività.

Le iniziative di “La Via Maestra del Natale” proseguiranno a Poggibonsi fino al 6 gennaio con mercatini a tema ogni fine settimana. Il week end successivo (15, 16 e 17 dicembre) sarà dedicato alla seconda edizione del “Mercatino Magico di Natale”, ispirato alle grandi saghe cinematografiche fantasy.