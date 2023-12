Sarteano, meravigliarsi e sognare con la mostra dei presepi

“L’Arte nella Natività”, mostra di presepi a Sarteano. Nell’anno in cui ricorre l’ottocentenario dalla realizzazione del primo presepe della storia a Greccio, Sarteano rende omaggio alla tradizione della Natività con la settima edizione di “Sarteano Paese dei Presepi”.

Un mese intero di appuntamenti, dall’8 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024, organizzati dalle associazioni della cittadina e coordinate dal Comune di Sarteano, che ruoteranno intorno all’attesissima mostra diffusa “L’Arte nella Natività”, esposizione di arte presepiale che si snoda per le vie del centro storico attraverso quattro tappe: Sala mostre (piazza Bargagli), Antica Farmacia Bologni (piazza XXIV Giugno) Sala d’Arte Domenico Beccafumi (piazza San Martino) e Museo “Presepi dal mondo” (via Ricasoli).

Il curatore della mostra e collezionista Stefano Rappuoli è da circa trent’anni che, dopo un viaggio in Terra Santa, proprio a Betlemme dove ha acquistato il primo presepe, colleziona presepi realizzati da grandi artisti presepisti italiani ed internazionali. Parte della sua splendida collezione di presepi in questo periodo è esposta in mostre in giro per l’Italia, tra cui Rieti, Montevarchi (Arezzo), Massa Martana e Città di Castello (Perugia).

Il collezionista e curatore della mostra “L’Arte della Natività”, Stefano Rappuoli, che fa parte del Consiglio dell’Associazione Italiana Amici del Presepio che ha sede a Roma (associazione che riunisce gli appassionati del presepio di tutta Italia, fondata nel 1953) afferma: “Organizzare una mostra diffusa è piuttosto complesso e richiede tempo e impegno. Quella di quest’anno, che ha richiesto mesi di lavoro, vedrà una serie di nuovi presepi, appena acquisiti da maestri presepisti che operano in varie parti del mondo. La collezione del Musei dei “Presepi del Mondo”, infatti, quest’anno si è arricchita con presepi provenienti da dalla Luisiana, dal Portogallo, dalla Spagna e dalla Repubblica Ceca. Sono presepi molto suggestivi che non solo narrano i luoghi di provenienza ma hanno tutti una caratteristica, quella che ricerco nell’ampliare la collezione: sono tutti presepi da cui traspare la bellezza dell’arte e la “dolcezza” dei personaggi rappresentati. Opere d’arte contemporanea di grande pregio e molto ricercate come il presepio, quest’anno in mostra, benedetto da Papa Francesco”.

Itinerario della mostra diffusa dei presepi da tutto il mondo di Sarteano

Presso la Sala mostre (piazza Bargagli) sarà esposto un meraviglioso presepe a cura di Enrico Genovesi, noto maestro del presepismo a livello nazionale e Direttore scientifico del Museo del Presepio di Greccio, il cui presepe riproduce una scena di vita della Roma dell’800. Il presepe l’anno scorso è stato esposto a Roma e la sua ambientazione è ricostruita attraverso una serie di ben 120 acquerelli dal titolo “Roma sparita”, realizzati da Ettore Roesler Franz (Roma 1845-1907) tra 1878 e il 1896, che gli ha dato notorietà mondiale. La documentazione storica senza precedenti di scorci urbani ed extraurbani della capitale ha ispirato Genovesi per l’allestimento del presepio, con statue in cartapesta, realizzate nel 1957, che per la prima volta in assoluto vengono esposte al di fuori del loro ambito di conservazione parrocchiale a Roma.

Nei locali dell’Antica Farmacia Bologni sarà esposto un presepio realizzato dall’incisore, pittore e scultore Marco Bonechi (Firenze 1944) un’unica opera realizzata in terracotta invetriata, tecnica usata dall’artista che dagli anni ’80 del Novecento ha iniziato a rivisitare la tradizione della terracotta invetriata di memoria robbiana. Bonechi fa parte della “Galleria dell’Artigianato”, un progetto promosso dalla Regione Toscana e realizzato da Artex, Centro per l’Artigianato Artistico e Tradizionale della Toscana, un percorso progettuale nato per dare visibilità alle produzioni artistiche toscane di alta qualità.

Nella Sala d’Arte intitolata a Domenico Beccafumi (piazza San Martino) dove saranno esposte ben 12 teche con opere in terracotta dal titolo “Lux Familiae”, che ripercorrono la storia della famiglia di Nazareth, dalla nascita di Maria sino alla morte di Giuseppe, realizzate da Marcello Aversa, uno dei migliori miniaturisti, artista sorrentino riconosciuto a livello internazionale le cui collezioni sono state esposte a Madrid, Bruxelles, Venezia, Milano, Genova, Firenze, Città del Vaticano e per la Fondazione Lucio Dalla. Un capolavoro scenografico “Lux Familiae”, che vede al centro dell’esposizione una grande scultura alta un metro, presentata in anteprima a Papa Francesco nel 2015, in occasione del Sinodo della famiglia. L’opera è stata benedetta da Papa Francesco. Oltre alle opere di Aversa saranno esposte altre meravigli come le trenta miniature, alte solo pochi centimetri, dal titolo la “Bibbia tra le mani antico testamento e nuovo testamento”, presepi di carta provenienti dalla Repubblica Ceca e tanto altro.

Nel Museo dei “Presepi dal Mondo” (Via Ricasoli), una collezione privata di opere d’arte, esposte in un suggestivo ambiente, con opere acquisite da artisti nazionali e internazionali di fama nazionale. Qui si può ammirare una delle collezioni di presepi tra le più prestigiose a livello nazionale, che in tanti anni di collezionismo Stefano Rappuoli ha saputo arricchire con inusuali rappresentazioni della Natività. Quest’anno, tra le tante nuove acquisizioni del museo, saranno esposti per la prima volta: un presepe proveniente dalla Luisiana, terra dove gli stili musicali vanno dal jazz al cajun, dallo zydeco al gospel sino al rockbilly e questo singolare presepio si ispira proprio alla musica e le figure, modellate in ferro, i “tre magi” suonano la tromba, il sax ed il contrabbasso; un presepe proveniente dal Portogallo, dove l’artista ha rappresentato la natività sopra una torre con tanto di cicogne.

Il percorso espositivo della mostra di presepi di Sarteano, curato dal gruppo di lavoro che fa capo al collezionista ed appassionato Stefano Rappuoli e promosso dal Centro Commerciale Naturale del borgo, sarà inaugurato venerdì 8 dicembre alle ore 16.00 presso la chiesa di San Francesco con la musica delle Consonanti e degli Ottoni per Caso e rimarrà aperto tutti i giorni, tranne il lunedì, fino al 7 gennaio 2024, dal martedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00, il sabato e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00. Ingresso libero. Per informazioni tel. 0578269204 e 3336186737 (sito web: www.presepidalmondo.it).

Tra gli altri eventi, l’8 e 9 dicembre, ed il fine settimana successivo, con “Piazza delle Stelle”, sempre nel centro storico, sarà possibile visitare anche i mercatini di Natale, a cura della Pro Loco di Sarteano. Inoltre, sabato 9 dicembre alle ore 16.00 presso il Teatro degli Arrischianti sarà presentato il volume “Attraversando l’anno”, un incontro dal titolo “Le stagioni e i riti, il Natale e il Presepe” a cura dello lo storico Duccio Balestracci.

Dal 3 dicembre possibile visitare anche la mostra a cura di Stella Severini, per conto di Intrepido Servizi (gestore dell’Ufficio Turistico di Sarteano), dal titolo “Il Mito – racconti di divinità del passato e di uomini e donne del futuro”, con opere di Corrado Paolo D’Alessandro e Mario Bernardini di Arxaia; la mostra è visitabile al Museo Civico Archeologico di Sarteano (via Roma 24) con il seguente orario: dal 1° al dicembre al 22 dicembre aperto sabato domenica prefestivi e festivi dalle ore 10.30 alle ore 12:30 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00; per le festività natalizie, dal 23 dicembre al 7 gennaio 2024, aperto tutti i giorni tranne il lunedì con orario 10.30/12:30 e 16.00/19.00. Chiuso il 25 dicembre, giorno di Natale, e la mattina del 1° gennaio 2024. Per informazioni: www.museoetruscosarteano.it.

Valdichiana Christmas Tour bus gratuito che collega Sarteno a Chianciano Terme e Castiglione del Lago

Nei giorni dal 7 al 10, dal 15 al 17 dicembre e dal 22 dicembre al 7 gennaio 2024, con corse dalle ore 11 alle 21.30, è inoltre attivo “Valdichiana Christmas Tour”, il servizio bus gratuito che collega Sarteano con “L’Arte della Natività” a Chianciano Terme con “Christmas Factory” e “La Casa di Babbo Natale” e Castiglione del Lago con “Luci del Trasimeno) e l’Albero di Natale più grande del mondo costruito sull’acqua, per consentire ai visitatori di raggiungere le attrazioni natalizie nelle tre località (posti limitati, su prenotazione telefonica 3792098831).

Tutte le informazioni sul programma di Sarteano su www.sarteanoliving.it, Tel. 3336186737 e 0578269204.