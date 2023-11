Motus, nuovo appuntamento della rassegna “Aperitivi in danza”

Giovedì 16 novembre alle ore 20,30 il nuovo appuntamento della rassegna “Aperitivi in danza”, organizzata da MOTUS al Centro Internazionale d’Arte (via Mencattelli 5/7, Siena), ospita la mostra fotografica “Nel silenzio” di Cinzia Iovine e la performance di danza contemporanea “Not in my name”, work-in-progress della Compagnia MOTUS.

Cinzia Iovine, fotografa senese, classe 1982, comincia a fotografare per pura passione una decina di anni fa, inoltrandosi in una ricerca estetica e compositiva dell’ immagine, che dà molta importanza al soggetto e al significato di ogni singolo scatto.

Nella mostra “Nel silenzio”, l’autrice racconta il timido tentativo di ritorno alla quotidianità dopo il lock-down pandemico. Racconta il silenzio ancora persistente di certi luoghi dove le linee sono nette, geometricamente perfette, linee che racchiudono un’area fisicamente ed interiormente vuota, con colori tenui, tonalità omogenee e poche figure. La presenza umana, simbolo di un anelito di vita che si riaffaccia sul mondo, ammorbidisce i tagli decisi e artificiali che avvolgono gli spazi naturali. Calma ed inquietudine, un mondo di mezzo dove è difficile decifrare la vita. Le foto descrivono uno stato di semi-coscienza, in cui i luoghi familiari assumono un aspetto diverso, che va oltre la tangibilità delle cose, un sogno ad occhi aperti di cui non ci si spiega l’origine.

Dopo il vernissage, la Compagnia MOTUS presenterà laperformance “Not in my name”, un work-in-progress che vuole stimolare una riflessione sui recenti conflitti in Medioriente. Un grido di allarme e di protesta contro la guerra, o meglio, contro tutte le guerre, che non possono e non devono essere condotte con la scusa di costruire la pace. “Non esiste la guerra giusta” diceva Gino Strada ed i MOTUS sottoscrivendo questa affermazione, chiedono che le stragi in atto non vengano perpetrate nel nome di tanti cittadini che “ripudiano la guerra” come sancisce la nostra Costituzione.

Nel corso della serata, come di consueto, sarà offerto un aperitivo a buffet, per permettere al pubblico di incontrare gli artisti in un clima conviviale. Il costo del biglietto è di 10 euro (ridotto 8 euro) ed è consigliata la prenotazione.

Per maggiori informazioni e prenotazioni sulla rassegna Aperitivi in danza di Motus è possibile inviare una e-mail all’indirizzo info@motusdanza.it o telefonare allo 0577 – 286980.