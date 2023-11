Comune Monteriggioni, bando alloggi a canone concordato

Il Comune di Monteriggioni ha pubblicato l’avviso per la presentazione di domande per la formazione di graduatorie ai fini dell’assegnazione di alloggi in locazione a canone concordato posti nel Comune di Monteriggioni in località Castellina Scalo.

In considerazione della tipologia degli alloggi disponibili, possono fare domanda i nuclei familiari composti:

da 1 o 2 persone per gli alloggi che si renderanno disponibili in via Chiantigiana, n. 2 – n. 4 – via Berrettini, n. 80;

da 3 a 5 persone per gli alloggi che si renderanno disponibili in via Don Luigi Profeti, 32.

Requisiti di partecipazione

Possono partecipare alla selezione i nuclei familiari residenti nel comune di Monteriggioni, oppure i nuclei familiari nei quali almeno 1 componente sia dipendente o svolga attività lavorativa autonoma nel comune di Monteriggioni o in uno dei comuni contermini ed in possesso degli ulteriori requisiti:

cittadinanza italiana o di altro Paese appartenente alla Comunità Europea, ovvero per i cittadini extracomunitari residenti in Italia ed in possesso di carta di soggiorno in corso di validità;

assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena; il requisito deve essere posseduto da tutti i componenti il nucleo familiare;

reddito da lavoro o da pensione del nucleo familiare relativo all’ultima dichiarazione dei redditi presentata compreso:

tra 10 mila e 35 mila euro nel caso di nucleo familiare formato da 1 o 2 persone;

oppure

tra 15 mila e 35 mila euro nel caso di nuclei familiari costituiti da 3 o 5 persone.

Possono presentare domanda di nuova assegnazione anche i nuclei familiari già assegnatari di alloggio di proprietà pubblica nel comune di Monteriggioni, con contratto di locazione a canone concordato in corso di validità, ed in possesso dei requisiti purché in regola con il pagamento del canone di locazione; eventuali morosità presenti alla data di pubblicazione del bando potranno essere sanate entro la data di presentazione della domanda;

La graduatoria definitiva conserva l’efficacia per 2 anni, decorrenti dalla data di pubblicazione.

Terminie e modalità di presentazione delle domande

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online fino alle ore 23:59 del giorno 30 novembre 2023, utilizzando l’apposita procedura accessibile Sportello Telematico Polifunzionale sul sito istituzionale del Comune di Monteriggioni: Home Page Home – Servizi – Abitare – Alloggi a canone concordato comunque disponibile al questo link. Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegato il modello “Documento attestante le dichiarazioni rese sui documenti in possesso (allegato “A1”) all’avviso”, debitamente compilato secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale dell’ente. Non sono ammesse altre forme di produzione e invio. Per accedere alla procedura di inserimento online l’utente deve essere in possesso di una delle seguenti modalità: Credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);

Si informano gli interessati che:

coloro che non sono in possesso della identità digitale (SPID) possono richiederla recandosi presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di Monteriggioni (previo appuntamento telefonico al n. 0577 306607 o all’indirizzo mail protocollo@comune.monteriggioni.si.it), presso un ufficio postale oppure presso un qualsiasi gestore di identità digitale + info su: https://www.spid.gov.it/cos-e-spid/come-attivare-spid/;

coloro che hanno bisogno di assistenza per la compilazione della domanda possono prenotare un appuntamento al n. 0577306698 (aperto ma-gio 16.00/19.00 e sabato 10.00/13.00) con i facilitatori digitali presenti presso il centro lettura. Il personale dedicato non è autorizzato alla compilazione delle domande o all’inserimento di dati ma solamente al supporto nell’accesso alla piattaforma digitale.

Al termine dell’inserimento il sistema certifica la ricezione della domanda notificando l’avvenuta registrazione al protocollo dell’ente attraverso l’applicazione AppIO (è consigliato lo scarico dell’applicazione);

Lo stato della domanda, con relativa segnalazione del codice ID e numero di protocollo è visualizzabile all’interno dello Sportello Telematico accedendo all’Area Personale.