Piano strutturale Comune di Siena, via alla fase dei contributi

Prosegue senza sosta il percorso partecipativo all’interno dell’iter che porterà, secondo i termini di legge, all’approvazione del Piano Strutturale del Comune di Siena a gennaio 2025.

E’ infatti disponibile sul portale dell’amministrazione comunale la specifica sezione relativa al percorso formativo del piano stesso. I cittadini, attraverso un semplice format, hanno la possibilità di inviare segnalazioni e proposte che potranno contribuire alla formazione dell’importante documento che traccia il futuro della città.

La pagina web. Cliccando sull’apposito indirizzo all’interno del portale del Comune di Siena (https://cloud.ldpgis.it/siena/nuovo_ps) sarà possibile per novanta giorni partecipare alla redazione del Piano Strutturale, inviando all’amministrazione segnalazioni e proposte. I contributi potranno riguardare solo ed esclusivamente argomenti di carattere generale, legati alle caratteristiche del territorio dal punto di vista dell’ambiente, del paesaggio e della conformazione degli insediamenti, suggerimenti per stabilire le regole di tutela del “patrimonio territoriale” e per individuare regole e azioni per lo sviluppo urbanistico, economico, sociale e ambientale del territorio.

Tramite la pagina web è possibile navigare attraverso la “Mappa dei contributi”, selezionare le aree di interesse e inviare le segnalazioni e proposte all’amministrazione. Le istanze presentate, purché di contenuto pertinente ed ammissibile, saranno esaminate dall’amministrazione e pubblicate sulla stessa mappa, nell’ottica della massima trasparenza. Non è previsto o obbligatorio per l’amministrazione stessa dare un espresso riscontro alle istanze presentate.

“Il Comune di Siena è al lavoro per approvare entro i termini di legge il nuovo Piano strutturale, seguendo con grande attenzione l’iter partecipativo per questo importante strumento che disegna il futuro della città”. Così il vicesindaco e assessore all’urbanistica Michele Capitani commenta il percorso intrapreso per il Piano strutturale.

“Il Comune – sottolinea Capitani – ha già portato avanti una prima fase di comunicazione e partecipazione, con la serie di incontri ‘Visioni di città’ e proseguirà, come detto, con tutta una serie di fasi programmate per il coinvolgimento della comunità, dei cittadini, degli enti, delle associazioni e delle aziende private. Il Piano Strutturale è un documento che, al di là degli obblighi di legge, traccerà la Siena del futuro e diventa dunque fondamentale il maggior coinvolgimento possibile nelle scelte, che dovranno tenere conto delle esigenze di tutti e delle aspirazioni della comunità senese”.

“Nei giorni scorsi – conclude il vicesindaco e assessore all’urbanistica del Comune di Siena Michele Capitani – ho incontrato le amministrazioni dei Comuni limitrofi e abbiamo concordato che dovremo agire in termini di area vasta, per cui le esigenze e le necessità di questi territori avranno un canale comunicativo dedicato con gli uffici e anche direttamente con il mio assessorato. Non è del resto immaginabile tracciare il futuro di Siena senza commisurarlo alle caratteristiche, agli sviluppi e alle esigenze delle comunità a stretto contatto con il territorio del Comune di Siena”.

Il piano strutturale. La pianificazione territoriale e urbanistica, a livello normativo, è una materia di competenza regionale. In Toscana, è disciplinata dalla legge regionale numero 65 del 2014 “Norme per il governo del territorio” che definisce quali sono i diversi strumenti di cui si devono dotare gli enti, cosa devono contenere, le procedure per elaborarli, le regole sovracomunali da rispettare dal punto di vista paesaggistico, territoriale e edilizio, la collaborazione tra le diverse istituzioni e la partecipazione dei cittadini. Il Piano Strutturale Comunale è il documento di pianificazione che i Comuni hanno a disposizione, assieme al Piano Operativo, per pianificare il proprio territorio: disegna il futuro di un territorio, definendo le risorse da tutelare e le traiettorie del suo sviluppo su un orizzonte temporale di 15-20 anni. È finalizzato alla definizione degli obiettivi, delle politiche e delle strategie di lungo periodo per la gestione del territorio e degli insediamenti produttivi e abitativi, in coerenza con gli indirizzi di programmazione urbanistica di livello regionale.

Il documento è composto da mappe, elaborati tecnici e relazioni organizzate in tre parti fondamentali: quadro conoscitivo (descrive le caratteristiche del territorio dal punto di vista dell’ambiente, del paesaggio e della conformazione degli insediamenti); statuto del territorio (stabilisce le regole per tutelare il “patrimonio territoriale”, ovvero le risorse ambientali, economiche, storiche e sociali del territorio ritenute importanti per le generazioni presenti e future); strategia dello sviluppo sostenibile (individua regole e azioni per indirizzare lo sviluppo urbanistico, economico, sociale e ambientale del territorio).

Info. Tutte le informazioni sul Piano Strutturale sono reperibili sulla pagina web del Comune di Siena (https://www.comune.siena.it/index.php/node/3918), raggiungibile anche dalla home page attraverso il percorso Aree tematiche/urbanistica e edilizia/Percorso formativo e partecipativo del nuovo Piano Strutturale. Attraverso queste pagine, dove sono riportati i documenti prodotti nelle varie fasi che compongono la procedura, come stabilito dalla normativa regionale, è possibile seguire il percorso di stesura del Piano Strutturale e contribuire alla sua formazione.