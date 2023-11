Open day ai Licei Poliziani: tra orientamento, intelligenza artificiale e classi DADA

I Licei Poliziani presentano le attività didattiche per l’anno formativo 2024/2025 attraverso delle giornate di orientamento che coinvolgono tutti i plessi dell’istituto comprensivo.

Gli open day si svolgeranno domenica 19 novembre 2023 (dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18), domenica 3 dicembre 2023 (dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17) e domenica 14 gennaio 2024 (dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18). Durante l’open day del 3 dicembre, alle ore 17, si terrà anche la presentazione degli indirizzi di studio presso l’aula magna della sede centrale da parte del dirigente scolastico, professor Marco Mosconi.

Assieme all’orientamento sono previste numerose iniziative ai Licei Poliziani per i mesi di novembre, dicembre e gennaio, che prevedono le dimostrazioni di laboratori in presenza di Fisica, Robotica, Chimica, Astronomia e lezioni in presenza di Latino, Greco, Scienze Umane, Lingua Spagnola e Lingua Tedesca. Inoltre, a partire dal mese di novembre, i referenti dell’orientamento in uscita delle scuole secondarie di primo grado potranno prenotare la partecipazione alle giornate di stage “Studente per un giorno”.

Tra le principali novità didattiche del prossimo anno scolastico ai Licei Poliziani, si segnala il laboratorio di Intelligenza Artificiale, che permette agli studenti di incrementare le attività di studio e ricerca in relazione alle tecnologie innovative. Inoltre, è prevista l’attivazione delle Classi DADA presso l’Istituto San Bellarmino: si tratta di un’innovazione pedagogico-didattica e organizzativa con l’obiettivo di coniugare l’alta qualità dell’insegnamento liceale italiano con la funzionalità organizzativa di matrice anglosassone.

Gli istituti funzionano per “aula-ambiente di apprendimento”, assegnata a uno o due docenti della medesima disciplina, con gli studenti che si spostano durante i cambi d’ora. Ciò favorisce l’adozione, nella quotidianità scolastica, di modelli didattici funzionali a quei processi di insegnamento e apprendimento attivo in cui gli studenti possono divenire attori principali e motivati nella costruzione dei loro saperi.

Per visitare la sede centrale dei Licei Poliziani (che comprende Liceo Classico, Liceo Scientifico, Liceo Scientifico delle Scienze Applicate, Liceo Scientifico delle Scienze applicate con curvatura Intelligenza Artificiale) sarà necessario prenotare inviando una mail alla professoressa Anna Pasquariello orientamentopoliziani@gmail.com.

La visita all’Istituto San Bellarmino (sede del Liceo Linguistico e delle Scienze Umane) dovrà invece essere prenotata contattando la professoressa Donatella Zinelli all’indirizzo orientamentobellarmino@gmail.com.

Le prenotazioni per le giornate di orientamento dei Licei Poliziani devono pervenire entro il venerdì antecedente la giornata di open day, indicando già una preferenza per le ore del mattino o del pomeriggio, la scuola di provenienza, il numero di telefono e gli indirizzi di studi di interesse.

Per ulteriori informazioni sugli open day è possibile visitare il sito web https://liceipoliziani.edu.it oppure contattare la segreteria didattica al numero 0578758228.