Corte dei Miracoli Siena: al via la nuova stagione teatrale al grido di “Muoviti!”

Al via la nuova stagione teatrale della Corte dei Miracoli di Siena. Agire, agire adesso, subito, come se fosse già troppo tardi..ma vivere ogni attimo senza sprecare niente; stare con costanza nel proprio tempo. Come nella locuzione latina Festina Lente, “affrettati lentamente”, così gli spettacoli in programma alla Corte dei Miracoli per la stagione teatrale 2023-2024, “Muoviti!”, metteranno in mostra la loro duplice anima: spettacoli di grande artigianato e di artisti generosi nell’incontro con il pubblico dentro e fuori dalla scena.

La lunga stagione che animerà il palco polivalente della Corte dei Miracoli fino a maggio 2024 sarà inaugurata giovedì 16 novembre, alle ore 19.30 con “La cena dei derelitti”, una vera e propria cena/spettacolo di autofinanziamento accompagnata e cucinata dagli stessi tre direttori artistici, Francesco Chiantese, UgoGiulio Lurini e Sandro Fracasso.

La stagione, come sempre, si muove, come la stessa Corte dei Miracoli di Siena, lungo tanti canali differenti: ci saranno spettacoli dedicati a temi sociali come il caporalato e la schiavitù; riflessioni a partire dall’eredità lasciata da grandi intellettuali e artisti radicali come Pier Paolo Pasolini e Lenny Bruce; momenti di condivisione tra artisti e spettatori e spettacoli nati in residenza all’interno della palazzina Livi da artisti che si sono incontrati ed hanno avviato un dialogo proprio, all’interno dell’associazione.

“Quando programmiamo – dicono, quasi in coro, i tre direttori artistici della Corte dei Miracoli di Siena – pensiamo sostanzialmente al pubblico che in questi anni ci ha seguito; e ci domandiamo: cosa di bello vogliamo fargli vedere? Quale artista che abbiamo incontrato vogliamo fargli conoscere? Ed ancora, cosa possiamo restituire loro della bellezza che questi spazi e questa associazione ci fa incontrare ogni giorno? E gli spettatori sembrano rispondere con il loro affetto e la loro presenza che, per tutti noi, è fondamentale. Uno spazio teatrale come il nostro ha bisogno della cura e dell’affetto dei suoi spettatori che, assieme a noi, lo difendono come avamposto culturale in un tempo che appare non avere pace ed essere sempre meno disponibile a riflessioni lente e profonde.”

Gli appuntamenti della stagione teatrale alla Corte dei Miracoli di Siena

30 novembre – 21.30

Stracci. Contro l’uomo medio

di e con Vittorio Continelli

14 dicembre – 21.30

Estranei ai fatti contestati

di e con Francesco Chiantese

18 gennaio – 21.30

Fallo! Omaggio a Lenny Bruce

di e con Alessio Martinoli Ponzoni

1° febbraio – 21.30

Pagine che reggono il mondo

Serata di condivisione a partire dalle pagine dei propri libri preferiti portati dagli spettatori

7 marzo – 21.30

Motor Mundi

da Dei detti memorabili di Socrate, di Senofonte

Regia di Sandro Fracasso, con UgoGiulio Lurini

21 marzo – 21.30

La Artusi (brodotraumadessert)

di Federico Romagnoli, con Rita Ceccarelli. Regia di Giuliano Lenzi

18 aprile – 21.30

The gorgeous fall

Regia di Sandro Fracasso, con Andrea Traversi. (in lingua originale)

25 aprile – 21.30

Le parole del 25 Aprile

di e con UgoGiulio Lurini

9 maggio – 21.30

Carmen #1

con Silvia Franco, Elisa Bartoli, Federica Cassati

Regia di Silvia Franco. Sound Design Marco Bianciardi. Scena Luca Baldini

Info. Prenotazione consigliata all’indirizzo prenotazionieventi@lacortedeimiracoli.org.

Durante la serata sarà aperto il bar e il punto ristoro. Attività riservata ai soci della Corte dei Miracoli. Possibilità di tesserarsi sul posto. Ingresso: 10 euro / ridotto studenti: 8 euro. Abbonamento: 65 euro / ridotto studenti: 50 euro.

Fuori abbonamento: “Cena dei derelitti”, 20 euro / ridotto 15 euro; “Pagine che reggono il mondo” a ingresso gratuito.

Per informazioni sulla stagione teatrale della Corte dei Miracoli di Siena: info@lacortedeimiracoli.org – tel. 057748596.