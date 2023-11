Sabato 18 novembre, l’Opera della Metropolitana di Siena con l’Arcidiocesi di Siena – Colle di Val d’Elsa – Montalcino, in occasione dell’anniversario liturgico della dedicazione della Cattedrale di Siena, avvenuta secondo la tradizione alla presenza di Papa Alessandro III, al secolo Rolando Bandinelli, il 18 novembre 1179, organizza una giornata volta a dare risalto alle celebrazioni del triduo che già si svolgono ogni anno in Duomo con l’esposizione dello stendardo recante lo stemma del Papa senese.

Quest’anno, ricorrendo il VI centenario del Concilio Generale Pavia – Siena (1423 – 1424), la giornata inizierà alle ore 11:00, all’interno delle sale del Museo dell’Opera, con una conferenza tenuta dal professor Michele Pellegrini, docente presso il Dipartimento di scienze storiche e dei beni culturali dell’Università degli Studi di Siena, dal titolo “Aptam pro Concilio celebrando”. La cattedrale di Siena e il Concilio generale del 1423: una città e una chiesa al crocevia della cristianità del Rinascimento.

“Seicento anni fa – dice il professor Pellegrini – tra il principio di luglio del 1423 e l’inizio di marzo del 1424 Siena e la sua cattedrale ospitarono un concilio generale. La cristianità latina era appena uscita da un lungo scisma: l’unità della chiesa, s’era difatti ricomposta solo cinque anni prima, al concilio di Costanza (1417-18), con la deposizione o la forzata abdicazione dei tre papi che sino ad allora si erano contesi l’obbedienza delle nazioni cristiane e con l’elezione unanime di un nuovo papa, Martino V. Uno dei decreti di Costanza, disponendo la convocazione periodica del concilio generale, fissava appunto di lì a cinque anni la celebrazione della successiva assise. Apertosi come previsto a Pavia nella tarda primavera del 1423, il nuovo concilio stentò lì a decollare, per cui già nell’estate si decise di trasferire l’assemblea dalla città del dominio visconteo, appunto, a Siena, dichiarata “città libera, sicura ed idonea” ad accogliere l’evento.

Sulla cattedrale senese di Santa Maria – continua Michele Pellegrini – che ospitò le solenni sessioni generali e i lavori dei presidenti, conversero dunque molte e diverse aspettative: quelle concrete della città e del suo ceto dirigente, quelle terrene dei potenti del mondo, quelle spirituali di quanti attendevano dal concilio l’auspicata riforma della chiesa in capite et membris e il coronamento della ritrovata unità della chiesa con l’unione della cristianità greca a quella latina.

Il concilio generale di Pavia–Siena – conclude Pellegrini – non compreso dalla memoria del cattolicesimo romano nel novero dei suoi concili ecumenici, era lungamente rimasto in secondo piano nell’attenzione degli storici. Solo sul finire degli anni Sessanta del Novecento, nel quadro del rinnovato interesse per la Storia dei Concili prodottosi sulla scia del Vaticano II, all’evento conciliare del 1423 aveva infine dedicato uno studio attento, basato su una prima capillare ricognizione delle fonti, Mons. Walter Brandmueller, che fu allora ed è poi rimasto una delle anime di quella rinnovata attenzione alla Konziliengeschichte”.

Consapevole del rilievo di quelle vicende nella storia della cattedrale e della città, proprio il professor Giovanni Minnucci, oggi rettore dell’Opera della Metropolitana, contribuì meritoriamente nell’anno 2005 alla presentazione della traduzione italiana del lavoro di Brandmüller.

In sinergia con le università, la Fabbriceria senese torna dunque a sostenere il progresso della ricerca storica su quegli eventi che plasmarono il patrimonio che essa gestisce e conserva. Al tempo stesso essa favorisce le occasioni di restituzione alla collettività dei risultati di quella ricerca, come avverrà nella conferenza che il mattino del 18 novembre, al museo dell’Opera, aprirà le celebrazioni nel giorno in cui la Chiesa senese celebra l’annuale solennità della dedicazione della Cattedrale.

La giornata, in occasione dell’anniversario liturgico della dedicazione della Cattedrale di Siena, organizzata dall’Opera della Metropolitana di Siena con l’Arcidiocesi di Siena – Colle di Val d’Elsa – Montalcino, si concluderà alle ore 18:00 all’interno della Cattedrale di Siena con la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal cardinale Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena – Colle di Val d’Elsa – Montalcino e vescovo di Montepulciano – Chiusi – Pienza. La celebrazione sarà animata dal coro del Liceo musicale ‘E.S. Piccolomini’. La cittadinanza è invitata a partecipare.

Per informazioni sulla giornata organizzata in occasione dell’anniversario liturgico della dedicazione della Cattedrale di Siena: operaduomo@operaduomo.siena.it – 0577 283048.