Il gruppo Indotek acquista Galleria Porta Siena e amplia la presenza in Italia

Indotek Group, società pan europea di investimenti immobiliari e asset management con sede principale a Budapest, ha annunciato l’acquisizione strategica di Galleria Porta Siena. La società prosegue in questo modo la sua espansione nel nostro Paese, aggiungendo il centro al suo portafoglio retail già esistente in Italia.

Questo ulteriore investimento segna un passo significativo nella strategia di crescita italiana di Indotek, dimostrando il suo impegno a diversificare il suo portafoglio internazionale e ad accelerare la sua espansione italiana.

Galleria Porta Siena, situata a pochi metri dalla stazione ferroviaria della città, rappresenta un punto strategico per lo shopping ed è una delle porte d’accesso al centro storico pur restando facilmente raggiungibile anche in auto da residenti e turisti e ospitando altri servizi come l’Università per Stranieri e l’Asl.

“Siena è un gioiello medievale che rappresenta una delle mete preferite dai turisti di tutto il mondo. La posizione strategica della Galleria, inserita in un complesso polifunzionale tra la stazione ferroviaria e il centro storico, garantisce una presenza costante di utenti e incarna alla perfezione la nostra strategia di investire in centri commerciali situati in posizioni privilegiate della città”, ha commentato Eleonora Galloni, Country Head di Indotek per l’Italia.

Krisztián Hornok, Managing Director di International Transactions & Asset Management del Gruppo Indotek, ha aggiunto: “Il nostro interesse per il mercato italiano è cresciuto costantemente. Attualmente stiamo valutando diverse proprietà che hanno buone prospettive e che possono rivitalizzarsi grazie a una migliore gestione degli asset”»”.

Galleria Porta Siena beneficia di solide basi economiche, di una posizione urbana strategica e di una concorrenza diretta praticamente assente nell’area. Il suo bacino d’utenza, nel raggio di percorrenza di 30 minuti, è di oltre 125.000 persone e, in quanto destinazione turistica primaria in Toscana e più in generale in Italia, può arrivare a garantire ogni anno circa 3 milioni di visitatori al centro commerciale. Dal punto di vista economico inoltre il reddito medio annuo disponibile pro capite all’interno del bacino d’utenza è di circa il 25% superiore alla media nazionale.

Con l’acquisizione di Galleria Porta Siena la presenza nel settore retail del Gruppo Indotek in Italia continua a crescere, con i primi investimenti che includono il Centro Commerciale Le Masserie a Ragusa in Sicilia e un portafoglio di 13 supermercati nel nord Italia.

Eleonora Galloni ha aggiunto che l’espansione del gruppo è in accelerazione con ulteriori due importanti operazioni già in corso. «Il team di Indotek è sempre molto attento nel valutare le possibilità di sviluppo in Italia. Il Paese ha difatti un enorme potenziale per gli investitori che cercano progetti “value add” – che rappresenta proprio il nostro punto di forza».

Attualmente, Indotek è proprietaria di 40 immobili retail in tutta Europa. Il centro è ben posizionato per beneficiare dell’investimento pianificato da Indotek nell’asset per fornire un’esperienza commerciale migliorativa per i clienti. L’ottimizzazione del mix merceologico, l’ammodernamento dell’area ristorazione e del centro stesso, stimoleranno ulteriormente il numero di visitatori e sosterranno la performance commerciale dei tenants. L’esperienza di Indotek nella gestione proattiva dei centri commerciali offrirà una nuova entusiasmante era ai visitatori di Galleria Porta Siena.

Il Gruppo Indotek ha rivelato che ha ottenuto un finanziamento da Banco BPM. Questo è il secondo investimento in cui Indotek si finanzia sul territorio nazionale per un’operazione in Italia: il primo investimento è stato per un portafoglio di supermercati tramite Unicredit Bank.

A proposito dii finanziamento, Bence Nádasdy, CFO di Indotek, ha aggiunto: «In Italia, il panorama dei finanziamenti per il settore immobiliare retail è stato resiliente. Ci siamo assicurati condizioni di finanziamento favorevoli, che riflettono la fiducia che le istituzioni finanziarie italiane hanno nella nostra visione di Galleria Porta Siena e nella più ampia strategia del Gruppo Indotek per il Paese».

Le parti coinvolte nella transazione non hanno reso noto il prezzo di acquisto del bene. Nell’operazione il Gruppo Indotek è stato assistito dallo Studio Legale Associato Gatti Pavesi Bianchi Ludovici per gli aspetti legali, da Cushman & Wakefield per la parte commerciale, da Moore/Bureau Plattner per gli aspetti fiscali e finanziari e da Yard Reaas per la consulenza tecnica.

Il Gruppo Indotek

Con sede a Budapest, in Ungheria, Indotek è un importante gruppo di investimento immobiliare e di gestione patrimoniale presente in 12 Paesi europei. Il Gruppo ha un portafoglio che comprende oltre 350 immobili e una GLA oltre 2 milioni di metri quadrati, composto da uffici, centri commerciali, hotel, e magazzini industriali e logistici. Il Gruppo Indotek è leader nel rilancio di immobili, come dimostrano i successi ottenuti nella riqualificazione di complessi commerciali.